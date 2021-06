Nach dem Abgang von Gregor Kobel sucht der VfB Stuttgart eine neue Nummer 1 im Kasten. Lange galt ein Müller-Wechsel zum VfB als wahrscheinlich. Jetzt wird aber auch Bielefelds Ortega heiß gehandelt.

Sowohl Stefan Ortega als auch Florian Müller haben in der zurückliegenden Bundesliga-Saison durch überdurchschnittliche Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Dabei war die Ausgangslage sehr unterschiedlich. Ortega stieg mit Arminia Bielefeld auf, verdiente sich im gewohnten Arminen Umfeld seine Bestnoten in der höchsten deutschen Spielklasse.

Florian Müller kam kurzfristig auf Leihbasis von Mainz 05 zum SC Freiburg, war nach der Verletzung von Mark Flekken sofort als Nummer 1 gesetzt. Das beflügelte ihn, gab Sicherheit. Bei Mainz 05 war er im Konkurrenzkampf noch hinter Robin Zentner eingestuft worden.

Experten für Unhaltbare

Müller und Ortega wehrten in der letzten Spielzeit 72 Prozent der Bälle, die auf ihren Kasten kamen ab. Das sagt einiges über ihre Fähigkeiten aus. Florian Müller beeindruckt auf der Linie mit seinem Reaktionsvermögen. Der 23-Jährige ist ein Mann für die spektakulären Paraden, galt beim Sportclub als 'Großchancenkiller'.

Dem steht Stefan Ortega kaum in etwas nach. Der 28-Jährige ist ebenfalls Experte, was das Vereiteln von Großchancen angeht. Wie Müller gelang ihm das in der letzten Saison 13-mal. Was das Abfangen von Flanken angeht, macht der Bielefelder allerdings das Rennen.

Mitspielende Torhüter

Am 2. Spieltag lieferte Stefan Ortega einen Hingucker. In der Partie gegen Köln bereitete der Arminen-Keeper mit einem weiten Schlag den 1:0 Siegtreffer vor. Eine Spezialität des Mannes, der auf Abruf für die deutsche Nationalmannschaft für die EM derzeit bereit steht. Zusammen mit Florian Müller ist Ortega als mitspielender Torhüter immer wieder Anspielstation für seine Mannschaftskameraden und auch Impulsgeber im Spiel nach vorne. Für den Trainer bedeutet das eine höhere taktische Flexibilität.

Ausstrahlung

Vize-Kapitän Stefan Ortega ist in Bielefeld ein Leadertyp. Er wählt klare Worte, seine Aussagen haben Gewicht. Ortega fiel in seiner ersten Bundesligasaison als intelligenter Abwehrorganisator auf, er spielt seit 2017 in Bielefeld.

Florian Müller verfügt nicht über die Ausstrahlung Ortegas. Allerdings hat er nach seiner kurzfristigen Leihe nach Freiburg bewiesen, dass er sich extrem schnell in einem neuen Umfeld zurecht finden kann. Müller integrierte sich nahtlos in das funktionierende Mannschaftsgefüge des Sportclubs. Das könnte dem VfB gefallen.

Wer passt besser zu Stuttgart?

Die Frage ist nicht "Wer ist der bessere Torhüter", sondern "Wer passt besser zum VfB"? Denn niemand weiß, ob all die schönen Fakten und Meinungen zu Stefan Ortega und Florian Müller auch in Stuttgart greifen würden. Der VfB wird sich also neben dem Leistungsabgleich uter anderem fragen: Wollen wir einen erfahrenen Leadertyp oder einen jungen, veranlagten Spieler, der noch formbar ist? Letztendlich könnten das Bauchgefühl und das Geld den Ausschlag geben.