Nach den beiden Meistertiteln triumphiert der VfB Stuttgart 1954 erstmals auch im DFB-Pokal. Wieder wird in Ludwigshafen gespielt, dieses Mal gegen den 1. FC Köln. Das Spiel geht torlos in die Verlängerung, bevor in der 94. Minute der 1:0-Siegtreffer für den VfB fällt.