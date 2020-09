Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart betont im exklusiven Interview mit SWR Sport die veränderte Selbstwahrnehmung des Vereins. Thomas Hitzlsperger über die Underdog-Rolle des VfB und die Zielsetzungen für die neue Saison.

SWR Sport: Die Zielsetzung bleibt der Klassenerhalt?

Thomas Hitzlsperger: Genau. Da tun wir gut daran, da festzuhalten und zu sagen: Wir wollen den Klassenerhalt. Wir haben in den letzten vier, fünf Jahren vieles durchlebt, sind zwei Mal in die 2. Liga abgestiegen. Jetzt, nachdem wir gerade aufgestiegen sind, und das auch nicht mit der allergrößten Euphorie, da muss man sagen, da kann es nur dieses Ziel geben. Wir sollten da bescheiden bleiben und immer wieder beweisen, dass wir was können, aber nicht ständig darüber reden.

SWR Sport: Reicht die Qualität im Kader aus?

Thomas Hitzlsperger: Da wage ich jetzt keine Prognose. Wir können darauf schauen, was wir haben. Eine Vielzahl von jungen, talentierten Spielern, die aber auch immer wieder an die Grenze gehen müssen, die ihr Potenzial abrufen müssen, sonst bringt’s halt nichts. In der Gesamtkonstellation habe ich ein gutes Gefühl. Aber es muss erst bewiesen werden. Wir haben außergewöhnliche Umstände, eben keine oder ganz wenige Zuschauer. Und eine gewisse Erwartungshaltung, Druck, den wir ganz normal haben als Verein. Ich hoffe schon, dass die Spieler richtig damit umgehen.

"Wir sind nicht mehr der große Verein, der gesetzt ist, der einen gewissen Anspruch erheben kann, sondern wir müssen jetzt liefern." Thomas Hitzlsperger

Ich freue mich auf die Bundesliga, es wird spannend und wir haben von Beginn an gesagt, dass wir die Rolle des – eher – Underdogs haben. Wir sind nicht mehr der große Verein, der gesetzt ist, der einen gewissen Anspruch erheben kann, sondern wir müssen jetzt liefern. Wir fangen von weit unten an und müssen erstmal zeigen, was wir draufhaben.

SWR Sport: Im Kader sind viele junge Spieler, der Schnitt liegt bei 23,8 Jahren. War das der Plan oder war es Zufall?

Thomas Hitzlsperger: Zufall ist es auf keinen Fall, das haben wir immer betont. Wir wollen den Kader verändern, auch verjüngen. Das haben wir auch jetzt umgesetzt. Aber wir haben auch stets gesagt, dass das Alter keine Aussage treffen kann über die Qualität. Wenn ich jetzt drauf schaue, bin ich zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Aber wir kennen aus der Vergangenheit, dass eine Vorbereitung nur selten Aufschluss über die Saison geben kann.

SWR Sport: Gonzalo Castro (33 Jahre) ist der neue Kapitän. Was zeichnet ihn aus für dieses Amt?

Thomas Hitzlsperger: Er hat einen großen Rückhalt in der Mannschaft, eine gute Verbindung zum Trainer. Ich bin schon beeindruckt, wie er über einen so langen Zeitraum immer wieder die Qualität abruft. Er hat alles erlebt im Fußball, vieles erreicht. Ich bin froh, dass er da ist, weil ich glaube, dass er die Akzeptanz hat bei den vielen jungen Spielern. Weil er jeden Tag das abruft, was er kann. Weil er sich nie in den Vordergrund stellt, aber durchaus eine Meinung hat, die er vertritt. Von daher ist er ein guter Kapitän.

SWR Sport: Wie ist der Stand bei Nicolas Gonzales, dem wechselwilligen Stürmer? Bieten die Vereine zu wenig, die bisher geboten haben? Oder hat überhaupt jemand geboten?

Thomas Hitzlsperger: Ich bin froh, dass er da ist. Ich bin noch zufriedener, wenn ich sehe, wie er Fußball spielt, wie er sich entwickelt hat in der vergangenen Rückrunde. Jetzt in der Vorbereitung, wie er sich präsentiert, das ist sehr, sehr wohltuend für uns. Zu wissen, da ist ein Spieler, der sehr, sehr viel Qualität hat. Mir ist das liebste, wenn er bei uns bleibt, das muss ich ganz klar sagen. Weil zu sehen, was er der Mannschaft bietet, das brauchen wir. Und dennoch haben wir gewisse Zwänge, die wir im Kopf haben, die wir berücksichtigen müssen. Daher müssen wir einfach mal abwarten bis zum 5. Oktober (Anm. d. Red.: Ende der Transferperiode). Wenn er aber am 6. Oktober bei uns ist, dann sind wir alle sehr, sehr glücklich.