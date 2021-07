Im Rahmen des Testspiels gegen Liverpool FC (1:1) hat sich Sportdirektor Sven Mislintat über die Transfergerüchte um Sasa Kalajdzic geäußert. Auch sportlich stand der Stürmer im Mittelpunkt.

Noch vor der Partie sagte Mislintat bei "Sky Sport News HD " über den 24-jährigen Angreifer: "Er fühlt sich pudelwohl, hat den ganzen Sommer in VfB-Klamotten trainiert, ich mache mir da jetzt nicht so viele Sorgen, um ehrlich zu sein."

Das neueste Gerücht kommt aus England: Demnach soll der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel an Kalajdzic interessiert sein. Mislintat sagte, er sei entspannt. Alles sei im Konjunktiv, sozusagen im Status "sein könnte", einen Verkaufsdruck gebe es nicht. Durch die Abgänge von Nicolas Gonzalez und Gregor Kobel habe der Verein auf der Einnahmenseite die Hausaufgaben gemacht. "Das macht es deutlich entspannter, in jede Art der Verhandlungen zu gehen."

Kalajdzic mit Hackenvorlage gegen Liverpool

Das halbstündige Testspiel gegen Liverpool und Trainer Jürgen Klopp endete 1:1. Es war gerade sechs Minuten alt, da bewies der Österreicher Kalajdzic einmal mehr, warum er so begehrt ist. Er war von Philipp Förster im Strafraum angespielt worden, nahm den Ball an und legte ihn per Hacke für Förster auf. Der schob ohne Probleme zum 1:0 ein. Sadio Mané glich in der 20. Minute aus abseitsverdächtiger Position aus.

VfB-Coach Matarazzo zufrieden

Die Partie fand im Rahmen eines Blitzturniers statt. Liverpool trat mit einigen Stars wie Mané, Mohamed Salah und Nabi Keita an. Das zweite Spiel des Turniers gewannen die Stuttgarter gegen Wacker Innsbruck 1:0. Das Tor erzielte Pascal Stenzel mit einem Freistoß. Neuzugang Chris Führich kam zu seinem Debüt. VfB-Coach Pellegrino Matarazzo zeigte sich zufrieden mit den beiden Spielen. Gerade gegen die aggressiven Engländer habe die Mannschaft dagegengehalten. "Es ist irgendwann mal ein bisschen ruppig gewesen, vielleicht ein Stück weit zu viel. Trotzdem hatten wir eine gute Energie auf dem Platz und gute Züge Richtung Tor - haben aber vielleicht den einen oder anderen Angriff zu viel zugelassen." Im zweiten Spiel habe die Mannschaft gut begonnen, dann aber weniger Zugriff gehabt.