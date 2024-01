Der VfB Stuttgart ist mit einem deutlichen Testspiel-Sieg ins neue Jahr gestartet. Gegen Greuther Fürth sorgte vor allem Chris Führich für zahlreiche Highlights.

Schöne Kombinationen, sehenswerte Tore, deutlicher Sieg: Der VfB Stuttgart hat im ersten Testspiel des Jahres 2024 nahtlos an die starken Leistungen der vergangenen Monate angeknüpft. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß besiegte den Zweitligisten Greuther Fürth mit 6:1. Das Spiel fand auf dem Club-Gelände des VfB statt und wurde über zwei Mal 60 Minuten ausgetragen.

Enzo Millot eröffnete den Torreigen in der 20. Minute, Chris Führich legte mit einer Volleyabnahme (29.) und einem Linksschuss ins lange Eck (46.) doppelt nach. Seinen dritten Scorerpunkt in den ersten 60 Minuten sicherte sich Führich mit seiner Vorlage für Jamie Leweling, der in der 57. Minute zum 4:0 für die Stuttgarter traf.

VfB-Youngster bekommen ihre Chance

Mit zehn neuen Feldspielern ging der VfB Stuttgart in den zweiten Durchgang. Sebastian Hoeneß gab vor allem jungen Spielern eine Chance, sich zu zeigen. Unter anderem kamen Christopher Olivier (17 Jahre), Maximilian Herwerth (17), Jovan Milosevic (18), Luca Raimund (18) und Raul Paula (19) neu in die Partie. Ab der 72. Minute war der Austausch im VfB-Team dann komplett, als Torhüter-Talent Dennis Seimen für Alexander Nübel eingewechselt wurde.

Seimen parierte in der 84. Minute noch herausragend gegen Lukas Petkov, in der 98. Minute musste der VfB-Keeper dann aber hinter sich greifen. Dennis Srbeny traf zunächst den Pfosten und schob dann den Nachschuss ohne Probleme ins Tor. Die Antwort des VfB Stuttgart ließ nicht lange auf sich warten, Jovan Milosevic verwertete einen Abpraller vom Gäste-Torhüter Andreas Linde per Kopf zum 5:1 (99.). In der 112. Minute besorgte der 18-jährige Serbe mit seinem zweiten Treffer den 6:1-Endstand.

VfB am 17. Spieltag in Mönchengladbach zu Gast

In der Bundesliga trifft der VfB Stuttgart am Sonntag, 14. Januar auswärts auf Borussia Mönchengladbach. Anstoß zum letzten Spiel der Hinrunde ist um 17:30 Uhr.