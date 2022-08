VfB-Stürmer Silas ist wieder da: "Körperlich noch besser drauf"

Seine Verletzungsserie hat auch dem VfB Stuttgart weh getan. Die Offensive tat sich letzte Saison schwer. Jetzt ist Silas Katompa Mvumpa wieder da, könnte schon zum Bundesligastart an diesem Wochenende gegen Leipzig seine Sturmkollegen unterstützen.

Peter Reichert war einmal Mittelstürmer. Er weiß wie Goalgetter ticken und was sie brauchen. "Silas braucht noch zwei, drei Spiele, dann hat er wieder das Niveau von vorher. Vielleicht sogar ein bisschen besser. Körperlich ist er noch besser drauf. Ich freue mich ihn wieder zu sehen," sagt Reichert gegenüber VfB-TV. Reichert ist mit dem VfB Deutscher Meister geworden, hat selbst vier Jahre für Straßburg und Toulouse Tore geschossen. Auch deshalb ist der 61-Jährige eine Vertrauensperson für Silas, der sich weiterhin auf französisch verständigt.

Im Urlaub gearbeitet

Während die Kollegen Urlaub machten um sich von der vergangenen, nervenaufreibenden Saison zu erholen, machte Silas Urlaub um zu arbeiten. Der 23-Jährige wirkt entspannt. "Ich fühle mich wirklich gut......, die Vorbereitung war sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Ich konnte mich auch körperlich weiterentwickeln," berichtet Silas Katompa Mvumpa gut gelaunt. Ein Zeichen seines Trainingsfleißes ist die sichtbar entwickelte Muskelmasse.

Gute Vorbereitung gespielt

Silas hat wie der VfB eine gute Vorbereitung gespielt. "Das ist natürlich wichtig für das Selbstvertrauen," sagt der Offensivmann der mit seiner Geschwindigkeit und seiner Technik, besonders in der vorletzten Aufstiegssaison für Aufsehen in der Bundesliga sorgte. Dann ein Kreuzbandriss, ein kurzes Comeback, beendet durch eine schwere Schulterverletzung. Als Silas im Testsspiel gegen Valencia in der eigenen Arena einen Treffer zum 5:2-Sieg beitragen konnte, war die Freude bei ihm groß. "Es war einfach schön mal wieder in der Arena vor eigenem Publikum zu spielen und zu treffen."

Ein Trio für den Erfolg?

Mit Silas könnte neben der Geschwindigkeit auch wieder mehr Präzision und Variabilität in das Stuttgarter Angriffsspiel zurückkehren. Mit Borna Sosa von links, Sasa Kalajdzic in der Mitte und Silas Katompa Mvumpa von der rechten Seite kann der VfB auch die besten Teams der Liga erschrecken. Voraussetzung dafür: Sosa und Kalajdzic bleiben in Stuttgart und Silas sammelt schnell wieder Spielpraxis. Bis dahin gilt der Satz von Peter Reichert: "Ich freue mich ihn wieder zu sehen."