Saša Kalajdžić will endlich wieder helfen

Saša Kalajdžić will kein Zuschauer mehr sein. Das habe ihm das 1:1 seines VfB Stuttgart gegen Union Berlin erneut gezeigt. Doch egal, wie schwer ihm diese Rolle derzeit fällt, Kalajdžić bleibt ein Optimist.

Das Zuschauen fällt Saša Kalajdžić schwer. "Es tut sehr weh, weil Du nicht mithelfen kannst, weil ich auch glaube, dass ich helfen könnte", sagte der derzeit an der Schulter verletzte Mittelstürmer des VfB Stuttgart am Sonntagabend bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Kalajdžić vermisst die Emotionen auf dem Platz. Zu gerne wäre er seinem neuen Sturm-Kollegen Wahid Faghir nach dessen Last-Minute-Ausgleich zum 1:1 gegen Union Berlin um den Hals gefallen.

Stattdessen musste er von der Tribüne aus zusehen, wie die Emotionen um ihn herum explodierten. Davon ließ sich auch Kalajdžić mitreißen: "Von der Stimmung her war es am Ende schon echt geil." Er hätte das Tor sicherlich auch gerne selbst gemacht. Denn vor der ausverkauften Cannstatter Kurve hat er noch nie getroffen. "Genau dann, wenn die Zuschauer im Stadion sind, darf ich nicht spielen", haderte Kalajdžić.

Kalajdžić fehlt dem VfB Stuttgart an allen Ecken und Enden

Dass er helfen könnte, zeigt der Blick auf die Statistik: In der laufenden Bundesliga-Saison haben die Stürmer nur vier Tore für den VfB Stuttgart geschossen. Die Top-Torjäger der Schwaben sind Marc Oliver Kempf und Konstantinos Mavropanos mit jeweils drei Buden - beides Abwehrspieler. Auch gegen Union Berlin war das Stuttgarter Sturm-Problem offensichtlich: Kalajdžićs Vertreter Hamadi Al Ghaddioui zeigte eine überschaubare Leistung und wurde bereits zur 56. Minute ausgewechselt. Der junge Däne Faghir war trotz seines Ausgleichstreffers in der Nachspielzeit eigentlich kein Faktor. Der 18-Jährige braucht noch Zeit - und soll diese auch bekommen.

Programm-Tipp Alles zum Spieltag und aktuelle Debatten rund um den VfB Stuttgart gibt es jeden Montag in "Dein VfB" auf dem SWR Sport-Youtube-Kanal.

Doch nach dem Tor gab es kein Halten mehr - und Kalajdžić vergaß in diesem Moment sogar die Schmerzen in seiner Schulter. "Für uns war es richtig schwer. Dass wir dann noch einen Punkt in Unterzahl mitnehmen - also ich habe mich extrem gefreut, bin sofort auf den Platz runter und habe dem Wahid auch gratuliert."

Kalajdžić ist Stammgast in der VfB-Reha-Welt

Doch statt im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln (Mittwoch, ab 20:45 Uhr live im Sportschau-Audiostream) mitzuhelfen, muss Kalajdžić kommende Woche zurück in die Reha-Welt des VfB Stuttgart. Obwohl er darauf eigentlich keinen Bock mehr hat. Zu lange musste der österreichische Nationalstürmer dort schon für sein Comeback schuften. Seit dem 0:4 bei RB Leipzig am zweiten Spieltag kämpft er mit seiner ausgekugelten Schulter.

Dabei kennt Kalajdžić die Reha-Welt bereits in- und auswendig, schließlich hat der 24-Jährige dort bereits von Juli 2019 bis März 2020 nach seinem Kreuzbandriss fürs Comeback gearbeitet. Als er noch in Österreich für den FC Admira Wacker Mödling spielte, fiel er mehrere Monate mit einem Mittelfußbruch (März bis September 2018) und einem Syndesmosebandriss (Oktober 2018 bis Februar 2019) aus. Aber woran liegt es, dass er immer wieder von so heftigen Verletzungen geplagt ist? Ist es die Spielweise, Veranlagung oder einfach nur Pech? Ein bisschen was von allem, meint Kalajdžić.

Wie lange bleibt Kalajdžić beim VfB Stuttgart

Nach seinem Kreuzbandriss und vor seiner Schulter-Verletzung hat sich der gebürtige Wiener beim VfB Stuttgart zu einer festen Größe entwickelt. 16 Tore hat der Zwei-Meter-Mann vergangene Saison zum souveränen Klassenerhalt der Schwaben beigetragen und sich damit in den EM-Kader der Österreicher gespielt. Eine Saison reichte ihm, um sich in die Herzen des Publikums zu schießen - und RB Leipzig, AC Mailand, Tottenham Hotspur und den FC Chelsea auf sich aufmerksam zu machen.

Wie lange die Fans des VfB Stuttgart noch Freude an "ihrem" Schlacks haben, ließ Kalajdžić bei SWR Sport offen. "Ich möchte kein Versprechen abgeben, das ich nicht halten kann. Es klingt vielleicht abgedroschen á la: 'Im Fußball weiß man nie, was passiert.' Aber da bin ich lieber ehrlich und sage, wie es ist." Er hat allerdings auch nicht ausgeschlossen, seinen bis 2023 gültigen Vertrag beim VfB Stuttgart zu verlängern: "Könnte sein", sagte Kalajdžić.

Kalajdžićs Reha läuft nach Plan

Doch so weit denkt Kalajdžić derzeit nicht. Er denkt erstmal an seine Reha, die immer anspruchsvoller wird, "je fitter ich werde". Zu Beginn der Rückrunde will Kalajdžić wieder auf dem Platz stehen - es bleibt also noch genügend Zeit für Sacher-Torte. Derzeit laufe die Reha jedenfalls nach Plan. Gut für den Österreicher, denn Zuschauen fällt Saša Kalajdžić schwer.