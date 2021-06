Der Wechsel war erwartet worden, nur der neue Arbeitgeber war noch offen, Zuletzt waren noch Brighton & Hove Albion und der AC Florenz im Rennen. Nun hat Nicolas Gonzalez entschieden, in welche Richtung der den VfB Stuttgart verlassen wird.

Trotz seiner langen Verletzung war Stürmer Nicolas Gonzalez einer der begehrtesten Spieler des VfB Stuttgart. Mit seinen sechs Toren und zwei Vorlagen in 15 Bundesliga-Spielen machte er nicht nur Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion sondern auch den AC Florenz aus der Serie A auf sich aufmerksam. Am Mittwoch meldeten die Italiener Vollzug.

Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤝 #ForzaViola 💜 #Fiorentina

Demnach unterschrieb der 23 Jahre alte Angreifer einen Fünfjahresvertrag bis 2026. Laut Medienberichten soll die Ablösesumme bei rund 23 Millionen Euro liegen, hinzu kämen noch mögliche Bonuszahlungen von vier Millionen Euro.

Gonzalez war 2018 für 8,5 Millionen Euro von Argentinos Juniors nach Stuttgart gewechselt und mit 14 Toren in 27 Zweitligaspielen in der Saison 2019/20 maßgeblich am Wiederaufstieg des VfB in die Bundesliga beteiligt. In der abgelaufenen Saison erzielte der achtmalige Nationalspieler insgesamt sechs Treffer in 15 Bundesligaspielen. Aufgrund einer langwierigen Muskelverletzung verpasste Gonzalez den Großteil der Spielzeit.