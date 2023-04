VfB Stuttgart: Fans glauben wieder an den Klassenerhalt

per Mail teilen

Die letzten Ergebnisse des VfB Stuttgart entfachen neue Euphorie im Abstiegskampf. Nach langer Leidenszeit blicken die Anhänger wieder hoffnungsvoll in Richtung Saisonende.

Die Euphorie in der Kesselstadt ist groß. Seit drei Spielen ungeschlagen, das gab es zuletzt Ende September 2022. Da holte man drei Punkte aus drei Spielen – Unentschieden gegen den 1. FC Köln, den FC Schalke 04 und den FC Bayern München. Danach kam der VfB Stuttgart nicht mehr über Platz 14 hinaus. Kurz vor der Entlassung Bruno Labbadias wandten sich die eigenen Fans in der Cannstatter Kurve in Teilen gegen ihre Mannschaft.

Das Unentschieden gegen Dortmund macht Hoffnung. Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit, die die Schwaben am Wochenende auf den Platz gebracht haben, lässt die Stuttgarter Anhänger aufatmen und an den Klassenerhalt glauben. "Gerade gegen Dortmund waren die Seitenwechsel sehr schnell und das Umschaltspiel gut. Wenn sie so weiter machen, kann man wirklich hoffen, dass es klappt", meint VfB-Fan Christian Läutznis.

Hoeneß lässt VfB-Spieler wieder aufblühen

Seit dem Amtsantritt von Sebastian Hoeneß dürfen sich Spieler, die unter dem Ex-Trainer Labbadia kaum zum Zuge kamen, neu beweisen. Allen voran: Josha Vagnoman, vor kurzem hat er noch öfter auf der Bank gesessen, heute ist der rechte Außenverteidiger nach drei Spielen zu einem der Schlüsselspieler im Aufwärtstrend des VfB herangewachsen – zwei Tore und eine Vorlage gehen auf sein Konto, seine ersten Scorerpunkte in dieser Saison.

Das Vertrauen von Hoeneß in Akteure, die zuletzt noch kaum eine Rolle gespielt haben, fällt auch den Fans auf. "Ich finde es positiv, dass er (Sebastian Hoeneß) Spielern, die davor eher auf der Bank saßen, wieder eine Chance gibt und sich da noch ein paar beweisen konnten", sagt VfB-Anhängerin Sarah Schwägler.

Das Lächeln ist zurück beim VfB

Die Stimmung innerhalb der Mannschaft scheint auf dem Trainingsplatz wieder aufgehellter zu sein. Auf dem Rasen ist das Grinsen zurück, auch der ein oder andere Witz wird gemacht. Die Atmosphäre auf dem Trainingsgelände wirkt entspannt und doch fokussiert. Die Spieler loben sich gegenseitig für gute Aktionen, klatschen bei Toren und scheuen keinen Zweikampf. Die Ergebnisse aus den letzten Partien haben die Mannschaft wieder Selbstvertrauen tanken lassen.

Für Hoeneß aber kein Grund sich auf den letzten Erfolgen auszuruhen. "Das ist mir zu wenig", hallt es über den Platz. Hoeneß fördert und fordert seine Schützlinge, sucht den Dialog, gibt viele Anweisungen. Er scheint vollständig angekommen zu sein und das Einheitsgefühl an die Mercedesstraße zurückgeholt zu haben.

Mit Kampfgeist und Glück zum Klassenerhalt

Die VfB-Fans schöpfen nach der überzeugenden Leistung gegen den BVB neue Hoffnungen im Kampf gegen den Abstieg. "Die Mannschaft verfügt über gutes Potenzial, sonst hätten sie das ja nicht mit zehn Mann gegen Dortmund umbiegen können", sagt Fan Peter Hirschbach. Dieses Potenzial gilt es auch in den letzten sechs Partien der Saison abzurufen. Mit Gegnern, wie Augsburg, Frankfurt und Bayer Leverkusen haben die Schwaben noch straffes Restprogramm zu bewältigen. "Mit Kampfgeist und Glück", meint VfB-Anhängerin Sarah Schwägler, ist der Klassenerhalt noch zu schaffen.