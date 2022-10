VfB-Sportdirektor Mislintat: "Mein Job ist es, den Verein in der Spur zu halten"

Neun Spiele, immer noch kein Sieg: Auch gegen Union Berlin konnte der VfB Stuttgart nicht gewinnen. Nach dem 0:1 sprach VfB-Sportdirektor Sven Mislintat mit SWR Sport.

0:1 gegen Union Berlin - das Ergebnis war VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo ins Gesicht geschrieben. Ernst klatschte der Fußballlehrer sein Team auf der Bank ab, bevor er zur Mannschaft ging. Auch Sportdirektor Sven Mislintat war im Interview mit SWR Sport die schwierige Situation der Schwaben in der Fußball-Bundesliga anzusehen. Durch die Heimniederlage rutschte der VfB Stuttgart in der Tabelle auf einen direkten Abstiegsplatz. Als einziges Team stehen die Schwaben noch ohne Saisonsieg da.

"Das Problem ist die Diskrepanz zwischen Spielleistungen und den Ergebnissen, dem sehr alarmierenden Punktestand nach neun Spieltagen und der Tabellensituation."

SWR Sport: Am Ende steht ein knappes 0:1. Der VfB hat kein schlechtes Spiel gemacht. Wie war es aus Ihrer Sicht?

Sven Mislintat: Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, haben ausgenutzt, dass sie [Union Berlin, Red.] doch ein bisschen schwere Beine haben. Wir haben das rausgelaufen, haben in der zweiten Hälfte das Spiel ein bisschen ausgeglichener gestalten können. Leider mit dem Lucky Punch für sie und auf ihrer Seite. [...]

Was ärgert Sie am Auftritt gegen Union Berlin am meisten?

Mislintat: Definitiv das Ergebnis. Das Spiel selbst war das Erwartete, ein Abnutzungskampf: Viele Zweikämpfe, viel Aggressivität, das haben wir sehr gut angenommen und sehr lange mit den besseren Torchancen auf unserer Seite. Wobei es auf beiden Seiten keine Monster-Chancen gab. Aber die besseren waren auf unserer Seite.

Sportdirektor Mislintat zur Situation von Trainer Matarazzo

Jetzt haben Sie in 26 VfB-Heimspielen mindestens ein Tor kassiert - trauriger Rekord. Jetzt spitzt sich die Lage zu. Wie sehen Sie den Trainer? Sie haben letzte Woche gesagt, er sei nicht Teil der Analyse. Wie haben Sie ihn heute und die ganze Woche erlebt?

Mislintat: Ich habe ihn so erlebt, wie er auch in die Spielleistung gegangen ist - sehr akribisch, sehr gut vorbereitet. Der Matchplan in der ersten Halbzeit war klar und auch offensichtlich. Wir haben aus dem Spiel gar nichts zugelassen. [...] Wir haben in der Rest-Verteidigung sehr gut aufgepasst. Da gibt es gar nichts vorzuwerfen. Das Problem ist die Diskrepanz zwischen Spielleistungen und den Ergebnissen, dem sehr alarmierenden Punktestand nach neun Spieltagen und der Tabellensituation.

Wie groß ist bei Ihnen der Glaube an den Turnaround unter Pellegrino Matarazzo? Oder könnte auch der Zeitpunkt kommen, wo Sie abrücken und sagen: 'Wenn keine Punkte da sind, wird es für den Trainer eng'?

Mislintat: Natürlich ist es so, dass wir irgendwann Ergebnisse liefern müssen. Ich kann immer nur entscheiden für die Spiele oder für die Zeit, die wir zusammen gearbeitet haben und gegangen sind. Da ist immer großes Vertrauen und riesige Rückendeckung auch in schwierigen Situationen gewesen. Ich finde nicht, dass er das im Spiel heute nicht gerechtfertigt hätte.

Sie knüpfen aber Ihr eigenes Schicksal nicht unbedingt nur an das des Trainers?

Mislintat: Mein Job ist es ganz klar auch, diesen Verein weiterhin in der Spur zu halten oder in eine bessere Spur zu bekommen - nein, tue ich nicht!