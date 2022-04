Stuttgarts Traumduo wieder getrennt: Sosa zurück, Kalajdzic fehlt

Borna Sosa hat sich beim VfB Stuttgart zurückgemeldet und könnte schon im Spiel gegen Dortmund mit seinen Flanken enorm wichtig werden. Doch Abnehmer Sasa Kalajdzic fällt jetzt aus.

Die Hoffnungen der Fans auf das Comeback ihrer Traum-Kombination währte nur kurz. Borna Sosa kann im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund am Freitag (20:30 Uhr) nach einer kurzen Verletzungspause wahrscheinlich wieder mitwirken. Dafür fällt diesmal sein kongenialer Partner Sasa Kalajdzic aus. Der österreichische Nationalstürmer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Isolation, wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Es ist ein herber Rückschlag für den VfB im Abstiegskampf, der sich am Dienstag noch über Sosas Trainingsrückkehr gefreut hatte.

Sosa sorgt für Furore

Niemanden, der dem 24-jährigen Sosa beim Fußballspielen zusieht, dürfte es überraschen, dass der Linksverteidiger ins Blickfeld internationaler Spitzenclubs gerückt ist. Die Eleganz am Ball, das Tempo, die Spielübersicht - und seine gefährlichen Flanken. Besonders das Zusammenspiel des Defensivmannes mit Angreifer Kalajdzic sorgt bei den Stuttgarter Anhängern fast regelmäßig für Begeisterung - nutzt der Österreicher doch häufig die Vorlagen des Kroaten zu Toren.

"Die Stärken, die die beiden haben, ergänzen sich sehr gut", sagte Coach Pellegrino Matarazzo kürzlich bei Sky. "Eine überragende Flanke braucht einen überragenden Kopfballspieler und jemanden, der die Nase hat, im richtigen Raum im richtigen Moment zu stehen." Das Problem: Aktuell steht eben immer nur einer der zwei VfB-Stars auf dem Platz.

Im Abstiegskampf schmerzlich vermisst

Vielleicht hätte Sosa auch am vergangenen Samstag beim 1:1 in Bielefeld die entscheidende Flanke zum Sieg geben können - ob nun auf Kalajdzic oder jemand anderen. Doch der 2018 von Dinamo Zagreb an den Neckar gekommene Profi fehlte wegen Adduktorenproblemen und verpasste daher in den Tagen zuvor auch zwei Spiele mit Kroatiens Nationalteam.

Seine Rückkehr ins Training diese Woche war wichtig, weil die Lage des Tabellen-15. trotz zuletzt acht Punkten aus vier Spielen weiter prekär ist - beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 doch nur einen Zähler. Zudem ist gegen Dortmund Abwehrchef Waldemar Anton gesperrt. Sosa-Vertreter Hiroki Ito rückt wohl wieder nach innen.

Ist Sosa zu halten?

Ein kurzer Blick in die jüngere Statistik zeigt, wie wertvoll Sosa und sein linker Fuß für den VfB sind. Beim 3:2-Sieg Mitte März über den FC Augsburg legte er Anton den Ball per Freistoß für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich auf. Zuvor hatte er bei Union Berlin in letzter Minute das 1:1 von Kalajdzic vorbereitet. Und wiederum ein Spiel früher hatte der Angreifer eine Vorlage Sosas von der linken Seite zum 3:2-Endstand gegen Borussia Mönchengladbach verwertet.

Wie lange Sosa, der den für seine Flanken bekannten früheren Superstar David Beckham als Vorbild hat, noch in Stuttgart bleiben wird, ist trotz eines Vertrags bis 2025 derzeit offen. Schließlich wird der Verein im Sommer wegen der horrenden Corona-Verluste darauf angewiesen sein, einen hohen Transferüberschuss zu erzielen. Der Marktwert für Sosa liegt bei rund 20 Millionen Euro, zudem sind herausragende Spieler auf den defensiven Außenbahnen eher selten.

Ein magischer linker Fuß

So sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat kürzlich: "Wir haben immer betont, dass wir uns bei entsprechenden Angeboten mit dem jeweiligen Spieler zusammensetzen, um die beste Lösung für den VfB und den Spieler zu finden." Dabei ging es neben Sosa auch um Kalajdzic und den zentralen Mittelfeldspieler Orel Mangala. Mislintat sagte auch einmal, dass Sosa aus jedem Winkel und auf viele verschiedene Arten flanke. "Sein linker Fuß ist eine absolute Waffe." Gegen den BVB müssen sie nun andere nutzen als der bevorzugte Abnehmer Kalajdzic.