Miese Bilanz gegen Topklubs interessiert nicht: VfB Stuttgart will angreifen

Vor allem gegen die Teams aus der oberen Hälfte der Fußball-Bundesliga tut sich der VfB Stuttgart sehr schwer. Dabei brauchen die Schwaben im Abstiegskampf jeden Punkt. Platzt der Knoten im Heimspiel gegen RB Leipzig?

Der erhoffte Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga war das 0:0 des VfB Stuttgart bei der SpVgg Greuther Fürth nicht. Die Partie zum Rückrundenauftakt beim abgeschlagenen Tabellenletzten war vorher zum Schlüsselspiel erklärt worden, doch die Schwaben blieben hinter den Erwartungen zurück. Einmal mehr! 18 Punkte aus 18 Spielen, Rang 15 - so die maue Bilanz der bisherigen Saison.

Und jetzt warten mit RB Leipzig (Samstag, 15:30 Uhr), dem SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen vier Teams, die um den Einzug ins internationale Geschäft mitspielen. Der VfB muss auf jeden Fall punkten, sonst droht in der Tabelle das Abrutschen auf die Abstiegsränge.

Nur gegen Hoffenheim erfolgreich

Doch ausgerechnet gegen die Teams aus der oberen Tabellenhälfte funktioniert die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo nicht so richtig. Sie tut sich zwar auch gegen "kleine Gegner" schwer, doch die Bilanz der Stuttgarter gegen die ersten neun Mannschaften ist mau: ein Sieg (gegen die TSG Hoffenheim), zwei Remis (gegen Frankfurt und Union Berlin), aber gleich sieben Pleiten. Während die anderen Teams, die sich mit den Schwaben im Abstiegskampf befinden, mit überraschenden Erfolgen aufhorchen ließen, steht der VfB relativ blank da. So schlug Augsburg den großen FC Bayern mit 2:1, Arminia Bielefeld ließ kurz vor Weihnachten mit dem 2:0 bei RB Leipzig aufhorchen - dem nächsten Stuttgarter Gegner also.

Klar ist: Ein solcher Sieg, der drei Punkte bringt und das Selbstvertrauen für die nächsten Wochen stärkt, würde den Stuttgartern extrem gut tun. Am besten schon gegen Leipzig.

Matarazzo: "Wir haben immer eine Chance"

Matarazzo will indes die Bilanz gegen die Topteams der Liga nicht überbewerten. Sein Team habe nicht zu viel Respekt, so der 44-Jährige: "Es gibt sicherlich Spiele, wo wir von der individuellen Qualität unterlegen sind. Es ist klar, dass der FC Bayern bessere Spieler hat. Aber gegen Dortmund (1:2, Anm. d. Red.) haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. Wir verstecken uns nicht, wir haben immer eine Chance. Wenn wir als Mannschaft agieren, wenn wir zusammenhalten, werden wir irgendwann erfolgreich sein."

Das sollen auch die Leipziger zu spüren bekommen. Der Matchplan stehe, sagte Matarazzo. Der Fokus liege darauf, defensiv kompakt zu stehen. "Der Gegner soll sich nicht in einen Groove hineinspielen. Das wird extrem wichtig sein". Denn: "Leipzig presst sehr stark, läuft hoch an, hat eine sehr gute individuelle Qualität."

Matarazzo: "Bin ein optimistischer Realist"

Dem will der VfB-Coach die Stärken seiner eigenen Mannschaft entgegensetzen. "Wir wollen Mut und Ballbesitz haben, wollen nicht zu riskant im Aufbauspiel sein, wollen aufdrehen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Wir müssen Räume erkennen, es wird Möglichkeiten geben, um zu attackieren und in Überzahl zu kommen", sagte der 44-Jährige.

Wenn das alles gelinge, so Matarazzo weiter, nicht nur gegen Leipzig, sondern auch in den folgenden Partien, dann würden sich auch die entsprechenden Ergebnisse einstellen: "Ich bin ein optimistischer Realist, dass spürt auch die Mannschaft. Wir sind alle nicht glücklich, mit dem letzten Wochenende. Aber ich spüre im Training eine andere Haltung, auch von Spielern, die zuletzt nicht so zum Zuge kamen. Dadurch wird unsere Trainingsleistung gesteigert und unsere Mannschaft auch besser. Das sind ein paar Prozentpunkte, die uns gut tun."

Wieder mit Kalajdzic - weiter ohne Silas

Um die Sachsen zu schlagen, werden Tore notwendig sein für den VfB, der zuletzt drei mal ohne Treffer geblieben war. Einer, der dabei helfen könnte wird allerdings weiterhin fehlen: Silas Katompa Mvumpa weist noch Trainingsrückstand auf nach seiner Corona-Infektion und der daraus resultierenden Quarantäne. "Er braucht noch Zeit, um in den Vollbesitzt seiner Kräfte zu gelangen", sagte Matarazzo. Auch Sturmkollege Wahid Faghir ist aus der Isolation raus, aber noch kein Thema für das Leipzig-Spiel. Mittelstürmer Sasa Kalajdzic wird indes wohl wieder in der Anfangsformation stehen. "Er hat die 90 Minuten gegen Fürth gut weggesteckt. Er ist ein Typ, der das gut verarbeiten kann und hat jetzt auch wieder die nötige Frische."

Und so werden Kalajdzic und Co. versuchen, den Bock umzustoßen. Gegen Leipzig konnte der VfB Stuttgart noch nie einen Pflichtspielsieg feiern. Es gelang ein Remis, ansonsten stehen nur Niederlagen in der Bilanz. Doch das tangiert Matarazzo ebensowenig wie die Statistik gegen Topklubs. Deshalb lautet die klare Ansage des Coaches: "Das interessiert mich nicht, wir wollen angreifen."