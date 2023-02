Kellerduell auf Schalke: Diese Nullen machen dem VfB Stuttgart jetzt Mut

Wenn der VfB Stuttgart am Samstag bei Schalke 04 antritt, werden Form und Statistik für die Schwaben sprechen. Aber: Selten war die Wahrscheinlichkeit für ein torloses Remis höher.

Die Fußball-Bundesliga, alle Fans von Statistiken und Zahlen wird's freuen, ist seit diesem Wochenende um einen historischen Wert reicher. In der Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse hatte noch nie eine Mannschaft vier Mal in Folge 0:0 gespielt - bis zum vergangenen Sonntag. Gelungen ist dieses höchst unattraktive Kunststück dem FC Schalke 04, dem nächsten Gegner des VfB Stuttgart.

Auch wenn es nicht allzu viel zu sehen gab, dürften die Schwaben das königsblaue Treiben bei Union Berlin sehr wohl zur Kenntnis genommen haben. Denn in der Tatsache, dass Schalke seit vier Partien keinen einzigen Treffer erzielt hat, steckt auch ein Mutmacher für den VfB: Extreme Torgefahr der Knappen ist beim Abstiegsduell am kommenden Samstag (18:30 Uhr) nicht zu erwarten.

Und: Die Torlos-Misere des flapsig betitelten "FC Schalke 00" ist sogar noch etwas größer. Beim 1:6 gegen Leipzig Ende Januar gelang nicht mehr als ein Ehrentreffer, davor gab es mit einem 0:3 bei Eintracht Frankfurt sowie dem 0:2 gegen Bayern München zwei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg.

VfB Stuttgart auf Schalke: Ein Spiel mit Torlos-Garantie?

Die aktuelle 0:0-Serie mutet da fast wie ein Erfolgslauf an, denn auch der bislang letzte Sieg ist mittlerweile ganz schön lange her: Am 9. November gewann S04 mit 1:0 gegen Mainz 05. So torungefährlich wie momentan waren die Knappen zuletzt vor 21 Jahren, nur 14 Treffer in 21 Spielen sind ein klarer Beleg für die schwachen Offensiv-Leistungen des Tabellenletzten. Das Match bei Union war für die Schalker bereits das fünfte in dieser Saison, das 0:0 endete - Liga-Höchstwert.

Doch auch im eigenen Statistik-Büchlein findet der VfB Stuttgart eine Null, die ihm für das Kellerduell am Samstagabend zumindest etwas Mut machen dürfte. Gegen den 1. FC Köln (3:0) spielte und gewann der Tabellenvierzehnte am vergangenen Wochenende zu Hause endlich mal wieder zu null - und das erstmals seit dem 4. April 2021. Damit endete eine Serie von sage und schreibe 31 Heimspielen mit Gegentoren, was übrigens ebenfalls ein Bundesliga-Rekord ist. Zumindest in dieser Hinsicht teilen sich der VfB und Schalke schon mal die Punkte.