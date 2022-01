Sasa Kalajdzic - Der Hoffnungsträger des VfB Stuttgart

Sasa Kalajdzic stand in dieser Bundesligasaison verletzungsbedingt erst 17 Minuten für den VfB Stuttgart auf dem Platz. Die Leidenszeit des 24-Jährigen neigt sich allerdings ihrem Ende entgegen. Ist der Angreifer beim Schlüsselspiel in Fürth bereits ein Kandidat für die Startelf?

Die Hoffnung, dass im neuen Jahr alles besser wird, dürfte besonders unter den Fans des VfB Stuttgart groß sein. Denn die Schwaben, eine der Überraschungen der letzten Saison, überwintern in der zweiten Spielzeit seit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga nur auf dem Relegationsrang 16.

Hauptträger dieser Hoffnung der VfB-Anhänger ist Sasa Kalajdzic. Der Angreifer hatte sich mit 16 Toren in der letzten Saison und einer starken Europameisterschaft mit Österreich in die Notizbücher der Scouts zahlreicher Topklubs gespielt. Bleibt er oder geht er, hieß im letzten Sommer lange Zeit die Frage. Letztlich entschied sich der Zwei-Meter-Mann für einen Verbleib, doch seine bisherige Saison stand unter keinem guten Stern.

Erst 17 Minuten Spielzeit für Kalajdzic in dieser Saison

Zunächst infizierte sich Kalajdzic nach seinem wegen der EM verspäteten Einstieg in die Vorbereitung mit dem Corona-Virus, so dass er für die ersten Pflichtspiele im DFB-Pokal und in der Bundesliga ausfiel. Dann kugelte sich der 24-Jährige bei seinem Comeback am zweiten Spieltag bei RB Leipzig die Schulter aus - als Einwechselspieler, beim Spielstand von 0:4 in der Nachspielzeit. Viel schlechter kann es eigentlich nicht laufen. Seitdem fehlt er dem VfB - mischt nun aber wieder voll im Training der Stuttgarter mit, nachdem er im alten Jahr lange nur ohne Körperkontakt üben durfte.

Kalajdzic: "Ob das der Kopf zulässt?"

Und so stellt sich nun erneut eine Frage um Kalajdzic: Spielt er - oder spielt er nicht? Der Stürmer selbst dämpft die Hoffnungen, dass es im Schlüsselspiel zum Rückrundenauftakt beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15:30 Uhr) schon für die Startelf reicht. "Ich habe jetzt wieder voll mittrainiert", sagte er bei "VfB-TV". "Voll heißt, dass ich voll darf. Aber ob das der Kopf zulässt?", fragte er sich. Immerhin: Es fühle sich "auf jeden Fall gut an, jetzt wieder alles machen zu können. Es wirkt alles stabil, da haben wir viel dafür getan".

Und ergänzte lachend: "Es müsste eigentlich alles halten. Jetzt müsste ich mal mit jemandem zusammenkrachen. Dinos ist aber gerade leider nicht da." Eine Anspielung auf seinen Mannschaftskollegen Konstantinos Mavropanos, der als knallharter Verteidiger gilt, den Trainingsstart aufgrund eines positiven PCR-Tests versäumte und in Quarantäne steckte, sich aber mittlerweile freitesten konnte.

Doch die Botschaft ist klar: Geduld ist gefragt. Gerade Kalajdzic weiß, wie lange es dauern kann, bis man nach einer Verletzung zurück zu alter Stärke findet. Kurz nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart riss er sich im Sommer 2019 in einem Testspiel gegen den SC Freiburg Kreuzband, Innenband und Außenmeniskus im Knie. Ein Totalschaden. Es ging damals nicht darum, wann der Angreifer zurückkommt, sondern, ob überhaupt eine Rückkehr möglich ist. Die Prognosen waren nicht rosig.

Doch Kalajdzic kämpfte sich zurück, erzielte im Endspurt der damaligen Zweitligasaison sein erstes Pflichtspieltor für den VfB, bevor er in der ersten Liga zunächst meist Edeljoker war, sich aber praktisch von Spieltag zu Spieltag verbesserte und rasch einen Stammplatz sicherte, um am Ende 16 Treffer auf dem Konto und das EM-Ticket mit Österreich in der Tasche zu haben.

Das Beispiel Silas zeigt, das Geduld gefragt ist

Dementsprechend groß sind aktuell die Erwartungen an die Rückkehr des Stürmers. Doch es sind keine Wunderdinge zu erwarten - zumindest nicht sofort. Das zeigt auch das Beispiel seines Mannschaftskollegen Silas Katompa Mvumba. Der Kongolese fehlte acht Monate lang wegen eines Kreuzbandrisses.

Im Jahresendspurt feierte der Offensivspieler sein vielumjubeltes Comeback - doch auch er musste sich gedulden. Er kam zu fünf Kurzeinsätzen - allesamt als Joker. In denen hatte Silas noch wenig mit dem Überflieger aus der Vorsaison zu tun, der es in der Liga auf elf Tore und sechs Vorlagen gebracht hatte. Ab Januar wollte er wieder voll angreifen, wollte endlich ein Kandidat für die Startelf sein - wurde aber zunächst von seiner Corona-Infektion ausgebremst.

TV Tipp Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, ist am Sonntag Studiogast bei SWR Sport in Baden-Württemberg. Los geht es ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Al Ghaddioui von Anfang an, Kalajdzic als Joker?

Silas wird gegen Fürth fehlen, daher ist Kalajdzic der große Hoffnungsträger beim VfB Stuttgart. Trotzdem ist es offen, ob Coach Pellegrino Matarazzo den großgewachsenen Stürmer von Anfang an einsetzt oder mit Kurzeinsätzen langsam heranführen will.

Matarazzo: "Sasa ist auf einem sehr guten Weg"

Der Trainer wirkt in Sachen Kalajdzic äußerst zuversichtlich. "Er wird auf jeden Fall im Kader stehen", sagte der 44-Jährige: "Sasa fühlt sich überraschend gut. Ob es für 60 Minuten reichen wird, werden wir sehen, es könnte reichen. Wir haben noch einen Tag und trainieren nochmal, dann schauen wir, wie frisch er ist. Aber es sieht gut aus, er ist auf einem sehr guten Weg."

Auf jeden Fall ist die Rückkehr Kalajdzics extrem wichtig für den VfB Stuttgart. Insbesondere für den Sturm, wo neben Silas auch Wahid Faghir (Corona-Infektion) und Omar Marmoush (mit Ägypten beim Afrika-Cup) fehlen. Sollte Kalajdzic dennoch "nur" auf der Bank sitzen, wird sehr wahrscheinlich Hamadi Al Ghaddioui, in der Hinrunde meist Reservist, in Fürth als Mittelstürmer beginnen.

Der nächste, kleine Schritt

Kalajdzic selbst wird es egal sein, ob Startelf oder Bank. Überhaupt wieder im VfB-Kader für ein Bundesligaspiel zu stehen, dürfte für ihn jetzt der nächste, wenn auch kleine Schritt sein. Die nötige Geduld bringt er mit, wohl wissend, dass er seinen Platz in der Anfangsformation wenn nicht früher, dann eben später wieder einnehmen wird. Einhergehend mit der nötigen Spiel- und Trainingspraxis sowie dem Vertrauen in den eigenen Körper.

Um dann endlich wieder durchzustarten? Kalajdzic jedenfalls glaubt daran und gibt die Richtung für's neue Jahr schon mal vor. "Alle brennen darauf, eine Monster-Rückrunde zu spielen." Wenn den Worten Taten folgen, hätten sich die Hoffnungen der Stuttgarter Fans ans neue Jahr mehr als erfüllt.