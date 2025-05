Unentschieden reicht - VfB II schafft den Klassenerhalt

Mit einem 1:1 gegen Rot-Weiss Essen hat der VfB Stuttgart II den Klassenerhalt in der 3. Liga erreicht. Die Schwaben beenden die Saison als 15.

Zufriedenes Abklatschen nach dem Abpfiff: Der VfB Stuttgart II wird auch in der kommenden Saison in der 3. Liga spielen. Den Schwaben reichte ein 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen, um die Klasse zu halten. Den Treffer für den VfB erzielte Justin Diehl.

Diehl trifft früh - Essen gleicht aus

Für den VfB Stuttgart II ging es optimal los: Diehl hat den VfB in der 4. Minute in Führung gebracht. Zunächst war er bei einem Dribbling gestolpert, setzte aber nach, ließ zwei Verteidiger aussteigen und schoss den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 ins Eck. Die Schwaben schienen alles im Griff zu haben, mussten dann aber durch Essens erste Möglichkeit den Ausgleich hinnehmen. Nach einer Ecke kam Torben Müsel an den Ball und traf per Direktabnahme aus rund 13 Metern ins rechte obere Eck (18.).

VfB II zittert phasenweise

Als Borussia Dortmund II im Parallelspiel gegen Saarbrücken in Führung gegangen war, war bei den Schwaben zwischendurch die Anspannung zu spüren. Schließlich hätte ein Sieg der Borussen bei eigener Niederlage gegen Essen den Abstieg bedeutet. Aber Saarbrücken drehte die Partie und der VfB, der einige Chancen auf den Sieg liegen ließ, rettete einen Punkt ins Ziel. Der BVB II muss nach der Niederlage den Gang in die Regionalliga antreten.