Ist der VfB Stuttgart zu retten?

Seit neun Spielen wartet der VfB Stuttgart auf einen Sieg. Durch späte Gegentore verlor der VfB zuletzt zweimal hintereinander auch noch sicher geglaubte Punkte. Der dritte Abstieg innerhalb von sechs Jahren rückt immer näher, meint SWR-Sportredakteur Detlev Lindner.

"Stuttgart wird sich in den nächsten Spielen verbessern und da unten herauskommen." Das habe ich selbst in meiner Reportage für SWR1 Stadion Ende Januar optimistisch behauptet. Der VfB hatte soeben mit 0:2 beim SC Freiburg verloren, war nicht wirklich torgefährlich, doch die offensiven Stammkräfte Sasa Kalajdzic und Silas standen wieder zur Verfügung.

Für mich war es nur eine Frage der Zeit, wann die einstigen Torgaranten nach ihren langen Verletzungen wieder über ihre Treffer jubeln und das Selbstvertrauen der Mannschaft zurückkehren würde. Doch es kam anders. Silas ist wieder verletzt, Kalajdzic ist noch lange nicht der 16-Tore-Mann der vergangenen Saison. Der VfB wankt von einer Enttäuschung zu nächsten.

Was tun beim VfB?

Sehen wir einfach mal von der in Stuttgart so beliebten Maßnahme der Trainerentlassung ab. Es bleibt nur die Hoffnung! Ich hoffe, wie Trainer Pellegrino Matarazzo, dass das jüngste Bundesligateam schnell erfahrener wird und so eigene Führungen über die Spielzeit bringt. Ich hoffe, dass Chris Führich in den nächsten Partien aus zwei Metern dann bitte das Tor trifft. Gegen Hoffenheim wars der Pfosten! Und ich hoffe, dass der Frust-Knoten mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen die unsicheren Gladbacher gesprengt wird. Dann dürfen Siege gegen Union Berlin, Augsburg und Bielefeld folgen. Macht 31 Punkte. Der Klassenerhalt wäre fast sicher - wenn sich die Konkurrenz aus Fürth, von der Hertha, aus Augsburg, Bielefeld und Gladbach in derselben Zeit nicht entschließt, wie wild zu punkten.

VfB wartet auf ersten Sieg in diesem Jahr

"Das Team ist noch enger zusammengerückt", hat Trainer Matarazzo nach dem Unentschieden gegen Bochum gesagt. "Ich habe das Gefühl, dass wir die letzten zwei, drei Spiele zugelegt haben", meinte Sportdirektor Sven Mislintat nach der Niederlage gegen Hoffenheim. Beide Aussagen zeigen mir: wir sind alle ratlos. Schnelle Lösungen gibt es nicht. Durchhalten und warten lautet die Parole. Warten auf den ersten Sieg in diesem Jahr.

Warum Castro, warum Kempf?

Irgendwann wird sicherlich auch die Zeit kommen, in der nach den Gründen für den Absturz des VfB Stuttgart gefragt werden kann. Ich hinterlege meine Frage jetzt schon mal. Warum hat der Klub erfahrene Spieler wie Gonzalo Castro vor der Saison und Marc-Oliver Kempf in der Winterpause ziehen lassen? Vor allem Castro hätte ich in einer Krise wie dieser als Kapitän und Lenker viel zugetraut.

Ich bin mir nicht sicher, ob Stuttgart den Klassenerhalt schafft. Ich hoffe es, glaube es aber nicht unbedingt. Der unsichere Schlussphasen-Fußball des VfB hat mich leider angesteckt.