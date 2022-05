Keine Bange, der VfB Stuttgart rettet sich am Samstag ins Ziel

Der VfB Stuttgart trifft am letzten Bundesliga-Spieltag auf den 1.FC Köln. SWR-Fußballreporter Kersten Eichhorn ist sich sicher, dass die Schwaben danach auf Platz 15 stehen.

"Es irrt der Mensch solang' er strebt." Was Goethes Doktor Faust einst widerfuhr, musste auch der Autor dieser Zeilen in den vergangenen Wochen erfahren: Da kann man als langjähriger Reporter noch so viel Fußball-Fachwissen anhäufen, am Ende fühlt man sich doch kein bisschen klüger und liegt mit seinen Prognosen völlig daneben.

Der VfB war schon abgeschrieben

Der VfB steigt ab! Ja, ich hatte es tatsächlich gewagt, Mitte Februar den VfB Stuttgart bereits voreilig in der Zweiten Liga zu wähnen. Da waren die Schwaben viele Wochen sieglos gewesen, hatten zu allem Überfluss auch noch am 23. Spieltag in der Nachspielzeit daheim gegen Bochum das 1:1 durch einen völlig unnötigen Elfer kassiert. Ein ganz bitterer Nackenschlag auf Abstiegsplatz 17. Das rettende Ufer weit weg, kein Spielglück, die Moral war am Boden, eine Art von sportlicher Ohnmacht. Damals, an jenem kalten Bundesligasamstag, war mir gefühlsmäßig klargeworden: Das kann nicht mehr gutgehen, das war`s, lieber VfB. Der Abstieg ist nicht mehr zu verhindern.

Alles wieder ganz anders

Und jetzt? Ist alles wieder ganz anders. Auch mein Gefühl hat sich komplett gedreht. Seit letztem Wochenende bin ich mir sicher: Der VfB packt das, der VfB rettet sich am Samstag auf Platz 15, der VfB schafft am letzten Spieltag doch noch den direkten Klassenerhalt. Keine Abstiegsangst mehr, kein Nervenspiel Relegation, das schon einmal - 2019 gegen Union Berlin - gewaltig schief ging.

Direkter Abstieg? Nicht nur für mich völlig unwahrscheinlich. Stuttgart steht als 16. der Tabelle drei Punkte vor Bielefeld, dazu das um sieben Treffer bessere Torverhältnis. Der VfB müsste deutlich gegen Köln verlieren, dazu zeitgleich die zuletzt latent erfolglosen und torarmen Arminen ausgerechnet gegen den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig hoch gewinnen. Das passiert niemals. Zumindest die Relegation sollte den Schwaben damit also sicher sein.

Hertha BSC verliert bei Borussia Dortmund

Aber warum nicht mehr? Warum nicht der direkte Klassenerhalt? Ich bin mir sicher, dass der 15. Hertha BSC zum Saison-Finale bei Borussia Dortmund verliert. Und das deutlich, Erling Haaland wird sich vor seinem Abschied nach Manchester nochmal zerreißen und die nötigen Tore schießen. Die Berliner vergaben zuletzt beim Unentschieden in Bielefeld und der Heim-Pleite gegen Mainz gleich zwei Matchbälle zum Klassenerhalt. Seither liegen in der Hauptstadt die Nerven wieder blank. Da hilft auch ein Felix Magath nicht weiter.

Der VfB gewinnt gegen den 1.FC Köln

Also müsste der VfB Stuttgart am Samstag "nur" noch sein Heimspiel gegen den 1.FC Köln gewinnen, um dank des besseren Torverhältnisses an den Berlinern auf Platz 15 vorbeizuziehen. Das müsste gelingen, denn erstens: Die Geißböcke haben sich letztes Wochenende trotz der Niederlage gegen Wolfsburg bereits für Europa qualifiziert, da ist der ganz große Spannungsbogen vermutlich schon raus. Zweitens: 60.000 Fans in der Stuttgarter Arena werden als 12. Mann ihren VfB heißblütig zum Sieg schreien. Drittens: Stuttgart und Torjäger Kalajdzic haben sich beim 2:2 in München eindrucksvoll warmgeschossen und gegen den FC Bayern auch das nötige Selbstvertrauen aufgebaut. Also keine Bange, der VfB rettet sich am Samstag ins Ziel, darf gegen 17:30 Uhr den Klassenerhalt feiern...

Oder doch nicht? Kommt doch alles wieder ganz anders? Wieder kommt mir Goethes Faust in den Sinn: "Es irrt der Mensch solang' er strebt." Womöglich irre ich mich jetzt schon wieder und liege mit meinen Vorhersagen wieder daneben. Dem ganzen angehäuften Fußball-Fachwissen zum Trotz.