VfB-Präsident Vogt: "Absolut überzeugt" vom Klassenerhalt

Noch will Claus Vogt, der Präsident des VfB Stuttgart, nicht von der 2. Bundesliga sprechen. In den restlichen 13 Spielen müsse der Klub alles tun, um in der Bundesliga zu bleiben.

Claus Vogt war bei der 2:3-Niederlage seines VfB Stuttgart zu Hause gegen Eintracht Frankfurt im Stadion. Er habe die Hoffnung auf ein Unentschieden gehabt, dann sei das unglückliche dritte Gegentor gefallen. "Wir haben das Problem, dass die Spieler die Situation spüren. Sie haben Angst, Fehler zu machen; und leider passieren genau dann die Fehler. Da fehlt ein bisschen Selbstvertrauen." Beim Blick auf die Tabelle sagte er bei SWR Sport BW: "Das tut einfach weh."

Der VfB ist Vorletzter mit 18 Punkten, liegt vier Zähler hinter Augsburg (16.) und Bielefeld (15.). Dennoch ist Vogt überzeugt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schafft. "Wir müssen gucken, dass wir die vier Punkte möglichst schnell aufholen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen. Hundert Prozent." Wenn das Team den einen oder anderen Punkt hole, dann werde man einen anderen VfB sehen.

Claus Vogt: "Der Aufsichtsrat steht hinter den Sport-Verantwortlichen"

Entscheidend sei, dass alle gemeinsam an dieser Aufgabe mitarbeiten. Sportdirektor Sven Mislintat hatte bereits deutlich gemacht, bei einem möglichen Abstieg gemeinsam mit Trainer Pellegrino Matarazzo in die 2. Bundesliga zu gehen. Vogt sagte dazu: "Der Aufsichtsrat steht hinter den Sport-Verantwortlichen. Wir haben Sport-Verantwortliche, die in guten Zeiten Verantwortung übernommen haben, und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass sie es jetzt auch in der schweren Zeit machen." Einen Plan B, falls die Mannschaft weiterhin verlöre, gebe es nicht. Vogt betonte aber auch: "Ich finde es viel zu früh, über die zweite Liga und was wäre wenn zu sprechen. Ich möchte alle bitten bei uns, dass man sich in den nächsten 13 Spielen voll darauf konzentriert, welchen Beitrag können wir leisten, um in der ersten Liga zu bleiben."

VfB-Präsident Vogt über einen möglichen Abstieg

Die Fans, so die Einschätzung von Vogt, gingen den Weg des VfB mit. "Wir haben Ruhe, wir können in Ruhe arbeiten", sagte er. Auf die Frage, ob sich der Klub einen Abstieg sportlich und wirtschaftlich leisten könnte, sagte Vogt, der auch Aufsichtsratschef der ausgegliederten Profifußball-AG ist: "Der VfB ist so stabil, dass wir beides hinbekommen würden."

Was die Investoren-Suche angeht sei der Klub "in guten Gesprächen mit guten Unternehmen". Tendenziell werde noch ein zweiter großer Investor einsteigen und drei bis maximal fünf weitere mittelständische Unternehmen aus der Region, die kleinere Anteile haben werden.