Der VfB Stuttgart und seine Probleme mit dem Toreschießen

Nach einer 0:2-Heimpleite gegen den 1. FC Köln ist die DFB-Pokal-Saison für den VfB Stuttgart bereits frühzeitig beendet. Die Schwaben zeigten gegen die Rheinländer eine enttäuschende Leistung, bei der insbesondere Defizite in der Offensive deutlich wurden.

Nach dem Pokal-K.o. gegen den 1. FC Köln setzte es ein lautstarkes Pfeifkonzert in der Stuttgarter Arena. Zu enttäuschend war die Leistung der Schwaben gegen einen routinierten Gegner, der - ebenso wie die Hausherren - kräftig rotiert hatte und einigen Spielern aus der zweiten Reihe die Chance gegeben hatte, sich zu beweisen.

Der Unterschied: Die Kölner Spieler nutzten ihre Chance, während beim VfB vieles Stückwerk blieb. So hieß es am Ende des Abends 0:2 aus Sicht der Gastgeber, weil der FC mit Anthony Modeste einen offensiven Hochkaräter von der Bank bringen konnte, der das Spiel letztlich entschied. Der Franzose stand gerade erst 30 Sekunden auf dem Platz, ehe er seine Mannschaft mit dem ersten Ballkontakt in Führung schoss (72. Minute). Wenig später war Modeste erneut zur Stelle (77.) - und die Partie war entschieden.

Matarazzo sieht offensive Steigerung

Modeste steht sinnbildlich dafür, was dem VfB Stuttgart aktuell fehlt. Ein erfahrener Stürmer mit Selbstvertrauen, der mit seinen Mitspielern harmoniert und ein Näschen für brenzlige Situationen hat. Den Schwaben geht aktuell die Torgefahr fast völlig ab, gegen Köln blieb die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem gegnerischen Kasten äußerst blass.

Es war nicht das erste Spiel, in dem sich dieses Defizit zeigte. Im Gegenteil: Insbesondere gegen tief stehende, gut organisierte Gegner wie nun Köln oder im letzten Bundesligaspiel Union Berlin (1:1) werden die Schwächen offenbar. Dem VfB mangelt es an Kreativität, vor und im gegnerischen Strafraum werden auch immer wieder Mängel in Sachen Übersicht und Entscheidungsfindung sichtbar. Das sieht auch Matarazzo so. "In der ein oder anderen Situation haben wir den Pass gespielt, anstatt den Abschluss zu suchen", sagte er im Gespräch mit SWR Sport: "Oder wir haben den falschen Pass gespielt."

Trotzdem wollte der 43-Jährige der Leistung seiner Mannschaft etwas positives abgewinnen. "Ich finde, dass wir eine Steigerung gesehen haben im Offensivspiel. Das stimmt mich positiv, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt, das Spiel im letzten Drittel", sagte der VfB-Coach zwar nach der Partie - doch diese Sicht hatte er relativ exklusiv. Zwar hatte sein Team viel Ballbesitz - doch vor allem in Zonen, in denen es keine Gefahr ausstrahlte. Im letzten Angriffsdrittel hingegen kamen die junge Mannschaft des Gastgebers kaum zum Zug, dort hatte Köln alles unter Kontrolle.

Matarazzo übt Kritik

Dazu kamen die Patzer des VfB, die es Köln dann letztlich nicht allzu schwer machten. "Wir hatten zu viele Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Wir haben die Angriffe nicht sauber zu Ende gespielt, sind aber nicht im Ballbesitz geblieben", monierte Matarazzo.

Klar ist: Der VfB leidet unter dem Ausfall seiner beiden Top-Torjäger der Vorsaison. Sasa Kalajdzic (Schulter-Operation) sowie Silas Katompa Mvumpa (Kreuzbandriss) fehlen seit langem - und das merkt man. Zwar haben die Schwaben in neun Bundesligaspielen bereits 14 Treffer erzielt, allerdings fünf davon am ersten Spieltag gegen den überforderten Aufsteiger aus Fürth (5:1) - und drei gegen Hoffenheim (3:1).

Die Abwehrspieler treffen am besten

Schaut man auf die interne Torschützenliste, so sieht man, dass mit Konstantinos Mavropanos, der auch gegen Köln die beste Chance hatte, und Marc Oliver Kempf zwei Abwehrspieler am besten getroffen haben. Beide haben jeweils drei Tore auf dem Konto. Mavropanos erzielte alle drei nach Einzelaktionen, Kempf war jeweils nach Standards zur Stelle.

Dass die Abwehrspieler am besten treffen, ist bezeichnend für die aktuelle Situation im Angriff des VfB. Durch die Langzeit-Ausfälle ist die Qualität dort gesunken. Hamadi Al Ghaddioui (zwei Saisontore) ist bemüht, tut sich aber sehr schwer. Die Wolfsburger Leihgabe Omar Marmoush (1) startete stark, ließ dann aber nach und fehlte zuletzt angeschlagen gegen Union Berlin und nun auch gegen Köln.

Wahid Faghir braucht noch Zeit

Der 18-jährige Neuzugang Wahid Faghir sorgte mit seinem Last-Minute-Ausgleich gegen Union Berlin zwar für Jubelstürme in der Cannstatter Kurve, doch bei seinem Premierentreffer war auch jede Menge Glück im Spiel. So fälschte der Ex-Stuttgarter Timo Baumgartl, jetzt in Diensten der Köpenicker, den zentral platzierten Schuss Fahgirs unhaltbar ab. Ansonsten agiert der junge Angreifer bislang eher glücklos, er ist sichtlich noch dabei, sich an das Bundesliga-Niveau zu gewöhnen. Beim VfB ist jedem klar, dass Faghir Zeit braucht - und diese soll er auch bekommen. Sein Wechsel kurz vor Ende der Transferperiode vom dänischen Erstligisten Velje BK nach Stuttgart war ein Vorgriff auf die Zukunft.

Auch die "Abteilung Zulieferung" hat noch viel Luft nach oben. Daniel Didavi oder Mateo Klimowicz suchen schon länger nach Form und Konstanz, Neuzugang Chris Führich baute nach starkem Start zuletzt etwas ab, was aber ganz normal ist und ihm auch zugestanden werden sollte. Und Außenbahnspieler Borna Sosa schlägt zwar mit die meisten Flanken der Bundesliga, allerdings fehlt der Zielspieler. Das kongeniale Duo "Borna Sosa/Sasa Kalajdzic" gibt es eben aktuell nicht.

Dementsprechend fiel nach der Partie dann auch das Fazit von Matarazzo aus. "Man merkt einfach, dass manche Spieler noch ein bisschen brauchen, bis sie schlagkräftiger werden", sagte er: "Daran arbeiten wir, haben aber noch einen längeren Weg vor uns."

"Sind aber an unsere Grenzen gestoßen"

Bei diesem Weg sind Rückschläge einkalkuliert. Trotzdem, so Matarazzo, sei die Stimmung in der Kabine natürlich "gedämpft" gewesen: "Wir wollten weiterkommen, sind aber an unsere Grenzen gestoßen. Das tut schon ein bisschen weh."