Luca Pfeiffer und Serhou Guirassy: Ein neuer "Ochsensturm" beim VfB Stuttgart?

Luca Pfeiffer und Serhou Guirassy standen beim 2:1 des VfB Stuttgart gegen Augsburg erstmals zusammen in der Startelf. Ein Modell für die Zukunft? Jedenfalls eines, das Erinnerungen weckt.

Es war die 75. Minute im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg (2:1). Angreifer Luca Pfeiffer bekam auf der linken Seite, tief in der Hälfte des Gegners, den Ball, zog in Richtung Strafraum des FCA und bediente mit einem perfekten Pass genau in die Schnittstelle der gegnerischen Viererkette seinen Sturmpartner Serhou Guirassy. Dieser setzte sich gegen Mads Pedersen durch und war frei vor Augsburgs Keeper Tomas Koubek. Guirassy verzog zwar, aber nicht nur in dieser Szene war offensichtlich: Das Zusammenspiel zwischen ihm und Pfeiffer funktioniert.

Erinnerungen an Terodde und Ginczek

Dabei wirken beide auf den ersten Blick wie sehr ähnliche Stürmertypen. Zentrale, bullige und zweikampfstarke Angreifer. Guirassy ist mit 1,87 Meter Größe und 82 Kilogramm vermeintlich ein typischer Zielspieler, Pfeiffer mit 1,96 Meter und 98 Kilogramm gilt erst recht als klassischer Mittelstürmer. Bei den Fans werden deshalb bereits Erinnerungen an den sogenannten "Ochsensturm" wach. In der Zweitligasaison 2016/2017 liefen der 1,92 Meter große Simon Terodde sowie der 1,91 Meter große Daniel Ginczek im VfB-Angriff auf und wurden in den sozialen Netzwerken so getauft.

Ein neuer Ochsensturm nun also? Gegen Augsburg zeigten beide Angreifer jedenfalls, dass sie diese Kriterien erfüllen, ihr Repertoire aber größer ist. Pfeiffer machte unermüdlich Wege, war fast überall auf dem Platz zu finden, machte Bälle fest oder ließ sie prallen und wich immer wieder auch auf die Flügel aus. Guirassy indes gab in der letzten halben Stunde, als der VfB mächtig Druck aufs 2:1 machte und sich Chancen fast im Minutentakt herausspielte, fast den Stuttgarter Spielmacher. Der Sommer-Neuzugang (Leihe von Stade Rennes) holte sich die Bälle oft schon an der Mittellinie und setzte seine Mitspieler immer wieder mit klugen Pässen ein. Auch im Dribbling setzte er sich ein ums andere mal durch.

Im Sturmzentrum wechselten Pfeiffer und er sich indes ab und kamen zu jeder Menge Chancen, insbesondere nach Flanken von Borna Sosa.

VfB-Trainer Michael Wimmer ist angetan

Gegen Augsburg bewiesen die beiden also, dass es auch zusammengeht. "Sie sind ja nicht nur Doppelspitze und Zielspieler, sondern bewegen sich auch gut zwischen den Linien. Von daher ist das natürlich ein Modell, das funktionieren kann", lobte auch Interimstrainer Michael Wimmer.

Beide Angreifer standen in dieser Saison schon mehrfach in der Anfangsformation, allerdings jetzt zum ersten mal zusammen. Sowohl der letztjährige Zweitligatorjäger Pfeiffer (17 Treffer und sechs Vorlagen für Darmstadt 98), der in der Sommer-Transferperiode bereits früh verpflichtet worden war, als auch Last-Minute-Neuzugang Guirassy galten als Nachfolgekandidaten für Sasa Kalajdzic. Wenn man dachte, es kann immer nur einer der Beiden spielen, hatte man sich getäuscht. Nun bewiesen sie das Gegenteil.

Deshalb ist es wahrscheinlich, dass das Modell mit den beiden Mittelstürmern nun öfters zum Einsatz kommt. VfB-Coach Wimmer will sich aber nicht in die Karten schauen lassen, sondern situativ aufstellen und reagieren, je nach Gegner.

Wimmer hat die Qual der Wahl

Die Schwaben sind im Sturm jedenfalls gut aufgestellt, mit vielen verschiedenen Spielertypen. Tiago Tomas, Silas Katompa Mvumpa, Juan Jose Perea und Thomas Kastanaras weisen unterschiedliche Qualitäten auf und spielten allesamt schon im VfB-Angriff in dieser Saison.

Deshalb, so der VfB-Coach, sei es auch möglich, künftig wieder mit nur einem groß gewachsenen und einem quirligeren Spieler im Angriff zu beginnen. "Wir haben im Sturm schon Qualität und können flexibel sein", sagte Wimmer.

Geht es nach Pfeiffer und Guirassy selbst, dann würden sie gerne wieder zusammen auflaufen. "Wir haben gewonnen. Serhou hat ein Tor gemacht, wir hatten sehr viele Chancen. Ich glaube, wir waren sehr gut im Spiel", sagte Pfeiffer zum gemeinsamen Startelf-Einsatz. "Daher würde ich nicht ausschließen, es noch mal so zu machen." Klappt es dann ähnlich gut wie gegen den FCA, hätte der VfB spätestens dann den "neuen Ochsensturm" etabliert.