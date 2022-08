VfB-Sportdirektor Mislintat bestätigt Angebot für Kalajdzic

Sasa Kalajdzic fehlte am Sonntag im Aufgebot des VfB Stuttgart beim Gastspiel in Köln. Nach dem Spiel bestätigte Sportdirektor Sven Mislintat, dass ein Angebot für den Stürmer vorliege.

Der VfB-Sportdirektor bestätigte das Vorliegen eines Angebots der Wolverhampton Wanderers für Torjäger Sasa Kalajdzic, welches aber nicht ausreiche. "Die Berater von ihm wissen ganz genau, was wir erwarten", sagte Mislintat am Sonntag nach dem 0:0 der Schwaben beim 1. FC Köln. Es gebe klare Absprachen, was passiert, wenn das Erwartete nicht geliefert werde.

Wolverhampton-Angebot wohl zu niedrig

Laut Medien will der VfB 25 Millionen Euro für den Österreicher. Das Angebot des englischen Premier-League-Klubs soll aber nur bei 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen liegen. "Die ersten Zahlen kursieren ja schon, das kann ich bestätigen, es ist aber nicht ausreichend", so Mislintat bei "DAZN". Beide Parteien haben noch ein paar Tage Zeit, den Deal zu finalisieren. Am 1. September um 18:00 Uhr schließt das Transferfenster. Der umworbene Kalajdzic hatte schon auf eigenen Wunsch am Samstag beim Abschlusstraining gefehlt.

Ist Mergim Berisha ein Kandidat?

Ein anderer Mittelstürmer, der möglicherweise die Nachfolge von Kalajdzic antreten könnte, fehlte am Freitag ebenfalls beim Training seines Vereins. Mergim Berisha (24) von Fenerbahce Istanbul soll laut der türkischen Tageszeiteung "Yenicag" kurz vor einem Wechsel in die Bundesliga stehen. Der 1,88 Meter große Berisha könnte ebenso als Zielspieler agieren, wie es Kalajdzic beim VfB machte.

Was passiert mit Borna Sosa?

Mit von der Partie in Köln war indes Linksverteidiger Borna Sosa. Der Kroate wird mit Atalanta Bergamo aus der italienischen Serie A in Verbindung gebracht. Nach dem Spiel sagte Mislintat jedoch, dass die Lage bei Sosa komplett offen sei. Es gebe nichts Konkretes, daher sei "die Tendenz, eher klar zu bleiben".