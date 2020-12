Der VfB Stuttgart muss beim schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf seinen gelbgesperrten Kapitän Gonzalo Castro verzichten. Das könnte kein Problem, sondern sogar eine Chance sein, findet SWR Sport-Reporter Stefan Kiss.

Beim BVB fehlt mit Gonzalo Castro der Kapitän in den Reihen der jungen VfB-Wilden. Ausgerechnet in Dortmund. Der 33-Jährige ist gelbgesperrt. Bevor Castro im Sommer 2018 zum VfB kam, trug er drei Jahre lang das Trikot des BVB. Der Erziehungsberechtigte in der sich immer besser entwickelnden VfB-Mannschaft hätte gern gespielt bei seinem Ex- Verein, ob er allerdings allzu sehr fehlen wird? Das glaube ich nicht.

Castro schien die Puste auszugehen

Er hat das Team als Kapitän mit ruhiger Hand durch die bisherige Saison geführt. Besonnen und zielorientiert. Zuletzt aber schien dem guten Castro ein wenig die Puste auszugehen. Wer Castro als Kapitän ersetzen wird in Dortmund? Der Trainer will erst am Spieltag selbst entscheiden. Es komme vor allem auf die Körpersprache an, Matarazzo wolle nach Gefühl entscheiden.

Der Kapitän entscheidet das Spiel nicht. Weder Castro noch derjenige, der den 33-Jährigen vertreten wird. Ich denke, das Fehlen von Castro ist die Chance auf ein noch schnelleres Umschaltspiel. Auch der BVB wird überrascht sein vom Tempo der Schwabenkonter.

VfB könnte Rekord von Freiburg einstellen

Und der VfB könnte einen Rekord aufstellen. Nach zehn Spieltagen sind die Schwaben auswärts noch ohne Niederlage und zuhause ohne Sieg. Die längste Serie dieser Art hatte in der Saison 1998/99 der SC Freiburg, der nach elf Spieltagen weder Auswärtsniederlage noch Heimsieg verbuchen konnte. Verliert der VfB also in Dortmund nicht, wäre dieser Rekord eingestellt. Für Castro persönlich schade, dass er nicht dabei sein kann.

Aber gelänge dieses Kunststück, fragt danach keiner mehr: Wer war eigentlich der Kapitän ?