Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss erneut längere Zeit ohne den argentinischen Nationalstürmer Nicolas Gonzalez auskommen.

Gonzalez hat sich im Training am Mittwochvormittag einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und wird voraussichtlich zwei bis drei Wochen ausfallen, wie der Club mitteilte. In den Heimspielen gegen Werder Bremen am Sonntag und Borussia Dortmund am 10. April werde der 22-Jährige definitiv fehlen.

Gonzalez kam für den VfB Stuttgart in dieser Saison in 15 Bundesliga-Spielen zum Einsatz, in denen er sechs Treffer erzielte und zwei weitere Tore vorbereitete.

Erschwerte Personalsituation in der Offensive

Die Verletzung von Gonzalez, der im Laufe der Saison bereits mehrfach wegen verschiedener Blessuren passen musste, erschwert die personelle Situation der Schwaben in der Offensive zumindest vorerst erheblich. Bei der 0:4-Niederlage im vergangenen Auswärtsspiel beim FC Bayern München hatte Silas Wamangituka einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten. Der Kongolese fehlt dem VfB daher sogar mehrere Monate.