VfB-Boss Wehrle: "Gehen mit Woltemade in die nächste Saison"

Mit starken Leistungen beim VfB Stuttgart und bei der U21-EM hat Nick Woltemade Wechselgerüchte heraufbeschworen. Das sagt VfB-Boss Alexander Wehrle dazu.

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart plant weiter mit seinem Shootingstar Nick Woltemade - trotz des großen Interesses anderer Klubs. "Wir gehen mit Nick in die nächste Saison. Punkt!", sagte Vorstandschef Alexander Wehrle im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.

Woltemade trumpft beim VfB Stuttgart ganz groß auf

Spekulationen über den umworbenen Torjäger nehme er "gelassen zur Kenntnis", sie "gehören zum Geschäft". Allerdings gab er auch zu, dass "mit Ausnahme des FC Bayern München jeder Verein ab einer gewissen Summe sich aus finanziellen Gründen gesprächsbereit über den Transfer eines Leistungsträgers zeigen muss".

U21-Nationalspieler Woltemade, der sich bereits in seinem ersten Jahr beim VfB zum Leistungsträger entwickelte, sorgt derzeit bei der EM für Furore. Nach der Vorrunde führt er mit vier Treffern die Torschützenliste an. Am Sonntag (21.00 Uhr) trifft er mit dem deutschen Team im Viertelfinale auf Italien. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den 23-Jährigen zum Final-Four-Turnier der Nations League erstmals in die A-Mannschaft berufen.

Arsenal und Chelsea mit Interesse an Woltemade?

Weil sein aktueller Vertrag noch bis 2028 läuft, sei eine Verlängerung derzeit noch kein Thema. "Da gibt es keinen Grund, sofort zu handeln. Zudem befinden wird uns ständig im Dialog mit unseren Spielern und ihren Beratern. Das gilt auch in Nicks Fall", sagte Wehrle. Interessiert sollen unter anderem die Premier-League-Klubs FC Arsenal und FC Chelsea sein. Wehrle betonte aber: "Es gab noch kein mündliches, schriftliches oder sonstiges Angebot für ihn."