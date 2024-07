Frans Krätzig wechselte auf Leihbasis vom 1. FC Bayern München zum VfB Stuttgart. Bei den Schwaben will der 21-Jährige "viel lernen, aber auch viel spielen". Die Vergleiche mit Philipp Lahm sieht er als "Ansporn".

Als Philipp Lahm im Sommer 2003 zum VfB Stuttgart kam, war Frans Krätzig gerade mal ein halbes Jahr alt. Dennoch drängen sich Vergleiche auf, wenn ein junger, talentierter Außenverteidiger vom FC Bayern auf Leihbasis zu den Schwaben wechselt. "Ich weiß auch, dass da 2003 jemand mal hier her gewechselt ist, das ist ja auch mein Geburtsjahr", sagt Frans Krätzig im Interview mit SWR Sport am Rande des 3:0-Testspiel-Erfolgs gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard. Vergleiche seien zwar noch "ganz weit entfernt", aber zu Lahm aufzuschauen und ihm nachzueifern, "ist ein guter Ansporn und ein gutes Ziel".

Frans Krätzig: starke Mentalität und flexibel einsetzbar

Um seine Ziele zu erreichen will der Blondschopf beim Vizemeister nun "viel lernen, aber auch viel spielen". Sein großes Plus: Krätzig gilt nicht nur als Spieler mit starker Mentalität, sondern ist auch flexibel einsetzbar. Neben seiner angestammten Position als Linksverteidiger hat der 21-Jährige auch schon im zentralen Mittelfeld und als offensiver Außenbahnspieler gekickt - so wie im Testspiel des VfB gegen Sittard (3:0), als Krätzig sehr agil auf dem Flügel agierte. "Ich glaube, das Spiel des VfB liegt mir allgemein sehr", sagt der gebürtige Nürnberger, "deshalb bin ich auch hier. All in all ist das ein ganz guter Fit."

Das ist einfach eine gute Kombination mit dem Spielstil von Trainer Sebastian Hoeneß und meinen Fähigkeiten. Ich glaub, dass es einfach gut zusammen passt.

Auf der Linksverteidiger-Position hat Krätzig mit Maximilian Mittelstädt eine starke Stammkraft vor sich. "Ich will ein guter Mitspieler und Konkurrent sein", sagt der Linksfuß und ergänzt: "und auch einfach viel mitnehmen von super Mitspielern, die letzte Saison viel gut gemacht haben".

Über Bayern München und Austria Wien zum VfB

In der neuen Saison will Krätzig nun selbst bleibenden Eindruck hinterlassen. Vorerst ist die Leihe für ein Jahr angesetzt. Dem Vernehmen nach sicherten sich die Schwaben aber auch eine Kaufoption für den 21-Jährigen, der in der Rückrunde bereits an Austria Wien ausgeliehen war und dort ordentlich Spielpraxis sammelte.

Philipp Lahm blieb Anfang der 2000er übrigens für zwei Jahre beim VfB, reifte zum gestandenden Bundesliga-Spieler und galt später über Jahre hinweg als der beste Linksverteidiger der Welt. Vielleicht ja tatsächlich ein ganz gutes Omen für Frans Krätzig, der schon jetzt sagt: "Warum soll man nicht große Ziele haben?"