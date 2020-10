per Mail teilen

Der VfB Stuttgart wartet weiter auf den ersten Heimsieg. Auch gegen den 1. FC Köln reicht es nur für einen Punkt. Daniel Didavi hadert mit dem Punktgewinn - blickt jedoch positiv in die Zukunft.

Die Stuttgarter sind mit dem Remis gegen den 1. FC Köln soweit zufrieden, obwohl sie mit einem Sieg zumindest über Nacht an den Bayern vorbeigezogen wären. Es sei "schrecklich", dass das nicht gelungen sei, scherzte VfB-Coach Pellegrino Matarazzo nach der Partie. "Ich werde es überleben, dass wir die Tabellenführung nicht haben."

Nach gerade mal 23 Sekunden hatte Orel Mangala die Kölner mit dem frühesten Tor der Saison überrumpelt. Eine herrliche Kombination schloss der Belgier mit einem platzierten Schuss ab. Die extrem schwach gestarteten Gäste brauchten einen Strafstoß, um ins Spiel zu finden. "Aus dem Nichts" sei der Elfmeter gekommen, haderte Matarazzo. Schiedsrichter Guido Winkmann hatte ihn nach einem unnötigen Foul von Atakan Karazor an Sebastian Andersson gegeben. Der Schwede selbst verwandelte, konnte dem Remis aber zunächst nicht besonders viel abgewinnen. "Ein Punkt ist ein Punkt. Aber wir brauchen mehr Punkte. Wir müssen wieder gewinnen", sagte Andersson beim Streamingdienst DAZN.

Daniel Didavi: "Da war vielleicht mehr drin"

Auch Stuttgarts Daniel Didavi haderte etwas mit dem Punktgewinn: "Nach dem Spiel war jetzt nicht die reine Zufriedenheit, so wie nach dem Punkt gegen Leverkusen. Es war schon so, dass du das Gefühl hattest, so wie das Spiel auch gelaufen ist, dass vielleicht mehr drin war", sagte er SWR Sport.

Köln habe sich gut aufgerappelt, so Didavi weiter. "Es war nicht so, dass wir schlecht gespielt haben, sondern Köln hat gut dagegen gehalten nach 15 Minuten. Wir haben es ordentlich gemacht, aber halt nicht sehr gut. Wenn wir es sehr gut gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich die drei Punkte geholt.

Im nächsten Spiel beim FC Schalke 04 am Freitag kann der VfB möglicherweise wieder auf Innenverteidiger Waldemar Anton setzen. "Man hat so die leise Hoffnung, dass es für Schalke reichen könnte", sagte Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag. Ursprünglich sollte Anton wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk mindestens vier Wochen ausfallen.

Marc Oliver Kempf, der sich beim 1:1 am Freitagabend gegen den 1. FC Köln die Ohrmuschel gerissen hatte, wird gegen Schalke wieder spielen können. "Er war heute schon wieder da, hatte aber einen fiesen Cut am Ohr", sagte Didavi.

Auch der ursprünglich langzeitverletzte Konstantinos Mavropanos könnte schneller zurückkehren als erwartet. "Bei Dinos ist es so, dass es Gott sei Dank nicht auf eine viermonatige Ausfallzeit hinausläuft", sagte Mislintat. Der griechische Abwehrspieler werde nach seiner Meniskusoperation stattdessen vier bis sechs Wochen ausfallen.

Daniel Didavi blickt auch positiv auf die kommenden Spiele. "Wir spielen guten Fußball. Wir zeigen Woche für Woche, dass wir mehr als mithalten können und auch die Gegner haben nach jedem Spiel gesagt, dass sie gegen eine gute Mannschaft gespielt haben. Das stimmt mich hauptsächlich positiv.