Leihe fix: VfB Stuttgart holt Mo Dahoud aus Brighton

Der VfB Stuttgart verstärkt sich mit dem zweimaligen Nationalspieler Mo Dahoud. Der 28-Jährige kommt auf Leihbasis vom englischen Klub Brighton & Hove Albion. Für den Sommer besitzt der VfB eine Kaufoption.

Dahoud, der bei den Schwaben die Rückennummer 5 erhält, fiebert dem Abenteuer beim VfB entgegen. "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zum VfB geklappt hat. Es ist schön, wieder in der Bundesliga spielen zu dürfen. Der VfB ist ein toller Verein mit einer großen Tradition und tollen Fans. Die Mannschaft spielt einen spannenden und beeindruckenden Fußball", wird Dahoud in einer Pressemitteilung zitiert.

Fabian Wohlgemuth freut sich, "dass sich mit Mo Dahoud ein Spieler für den VfB Stuttgart entschieden hat, der uns noch besser machen wird. Mo hat seine enorme fußballerische Qualität bereits in der Bundesliga und international nachgewiesen", sagte der Sportdirektor.

Mit Dahoud kommt mit viel Bundesliga-Erfahrung an den Neckar

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler verließ im vergangenen Sommer Borussia Dortmund und wechselte zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Nach Angreifer Deniz Undav ist Dahoud der zweite Spieler, der vom Premier-League-Vertreter auf Leihbasis an den Neckar kommt.

Der gebürtige Syrer absolvierte 226 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann der U21-Europameister von 2017 den DFB-Pokal. In wettbewerbsübergreifend 14 Pflichtspielen kommt Dahoud in dieser Spielzeit auf eine Vorlage.

In dieser Winter-Transferphase ist der Name des Mittelfeldspielers in der Bundesliga einer der prominentesten. Noch bis zu diesem Donnerstag, 18.00 Uhr, ist das Transferfenster geöffnet.