Nach dem 3:2-Auswärtssieg beim VfL Bochum meldet sich der VfB zurück im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Die Reaktionen zum Spiel.

Sebastian Hoeneß reckte nach dem Abpfiff in Bochum die Arme zum Himmel, die Erleichterung war dem neuen Trainer des VfB Stuttgart am späten Sonntagnachmittag deutlich anzusehen. Zwei Spiele, zwei Siege - so lautet die Bilanz des 40-Jährigen seit seinem Amtsantritt bei den Schwaben. Und mit dem ersten Bundesliga-Auswärtssieg nach 485 Tagen schöpfen die Stuttgarter wieder neue Hoffnung im Abstiegskampf.

"Wir wollten einen Spirit aufleben lassen, einfach den Glauben wieder wachsen lassen aufgrund der Art und Weise, wie wir spielen."

Die auch kämpferisch überzeugenden Stuttgarter setzten sich beim VfL Bochum mit 3:2 (1:0) durch und beendeten eine Serie von fünf Punktspielen ohne Sieg. Hiroki Ito (14.), Serhou Guirassy (60.) und Josha Vagnoman (63.) erzielten die Tore zum ersten VfB-Dreier auf fremdem Platz seit dem 11. Dezember 2021. Für Bochum trafen Kevin Stöger (58./Foulelfmeter) und Philipp Hofmann (85.).

So äußerten sich die Beteiligten nach dem Spiel

Sebastian Hoeneß: "Wir haben versucht in dieser Woche über eine gute Mischung aus Spielidee und einem gewissem Spirit, einer gewissen Haltung, die wir auf den Platz bringen müssen, zu kommen. Diese Kombination haben wir zweimal ganz gut hinbekommen. Wir haben sowohl heute als auch am Mittwoch relativ wenig zugelassen. Das ist eine Basis für die weiteren Wochen. Wir haben immer die Möglichkeit nach vorne auch immer über Qualität Situationen zu kreieren, Tore zu machen. Wenn wir hinten stabil sind, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, Spiele zu gewinnen. [...]

Die Ziele vor dem Spiel waren klar: Wir wollten unsere Ausgangssituation tabellarisch verbessern, wir wollten die Bochumer wieder ein bisschen mit reinholen in die ganze Geschichte da unten. Und fast genau so wichtig wie diese beiden Punkte: Wir wollten einen Spirit aufleben lassen, einfach den Glauben wieder wachsen lassen aufgrund der Art und Weise, wie wir spielen - auch durch so einen 'Big Point', den wir hier geholt haben. All die Dinge können wir uns anheften, das ist die Basis für den weiteren Weg."

Borna Sosa: "Wir wussten, wenn wir nicht in Bochum gewinnen, sind wir in einer ganz schwierigen Situation. Wir wussten, dass wir mit 100 Prozent in das Spiel gehen müssen, sonst kannst du nichts gewinnen. Wir haben gezeigt, dass wir mit dem neuen Trainer alle zusammen kompakt als Mannschaft sind. Wir haben viele Situationen kreiert, wo wir auch ein Tor machen können. Am Ende war der Elfmeter vielleicht unnötig, aber das passiert in Spielen wie diesen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir drei Punkte gewonnen haben - oder sechs."

Josha Vagnoman: "Wir waren gut vorbereitet auf das Spiel und unser Plan ist ganz gut aufgegangen gegen Bochum. Wir haben gut gegen gehalten defensiv. Und offensiv haben wir drei Tore gemacht, drei Punkte mitgenommen. Besser kann der Tag nicht laufen. [...] Bis jetzt haben wir auf dem Platz Sachen zugelegt, sowohl defensiv als auch offensiv. Defensiv kompakt gestanden. Klar, zwei Tore kassiert, aber auch wenig Torschüsse zugelassen, drei Tore gemacht. So kann es weitergehen."