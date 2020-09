SWR-Sportreporter Andreas Köstler schildert seine persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Pellegrino Matarazzo, dem Trainer des VfB Stuttgart.

"Hi, ich bin Rino." Das war die Begrüßung im Trainingslager des VfB Stuttgart in Marbella. Höflich, offen. Nicht anbiedernd, sondern entspannt und freundlich.

Mein erster Kontakt mit Pellegrino Matarazzo. Ein kleiner Plausch vor dem ersten längeren Interview. Der 42-Jährige hat nichts Verkrampftes an sich, schaut dir in die Augen. Er fragt nach und will einiges wissen über die zukünftige Zusammenarbeit. Das hatte ich so auch noch nie. Jetzt, fast zehn Monate später, ist einiges passiert. Und das ist noch untertrieben.

Bundesliga-Rückkehr ohne großes Tamtam

Der 42-jährige Italoamerikaner hat den Aufstieg mit den Schwaben geschafft. Das wäre normalerweise spektakulär gefeiert worden. In Stuttgart und Umgebung hätte man die Sau herausgelassen. Doch das Coronavirus hat alles versaut. Jetzt ist der Stuttgarter Vorzeige-Klub einfach so in die Bundesliga zurückgekehrt, ohne großes Tamtam. Das passe so richtig zum neuen Trainer, haben einige geunkt, der sei ja doch ziemlich zurückhaltend und emotionslos. Halt ein studierter Mathematiker.

"Er ist", sagt Michael Wiesinger, "ein hundertprozentig authentischer Mensch. Einer, der auch nicht bereit ist, schauspielerisch in eine Rolle zu schlüpfen, um irgendjemand zu gefallen."

Michael Wiesinger muss es wissen, er hat lange Zeit mit Pellegrino Matarazzo im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg gearbeitet. Und nicht nur das. Der 1'98-Meter-Schlaks war sein Assistent in der 2. Mannschaft des Clubs. Wiesinger hat auch beobachtet, dass sein Co-Trainer eher ein zurückhaltender Mensch ist, kein Lautsprecher, einer der seine Emotionen aber durchaus teilen kann. Nur macht er das lieber mit dem inneren Zirkel. "Da hat er mich manchmal auch überrascht. Da kam plötzlich so ein Jubelschrei auf Englisch, wie 'Come on Wiese'. Das war schon gut."

Pellegrino - "der Pilger"

Der Vorname Pellegrino heißt übersetzt: Der Pilger. Pellegrino Matarazzo. Ein Pilger in Sachen Fußball. Geboren in Wayne, New Jersey. Mathematik-Studium an der Columbia University. Dort für die Columbia Lions Innenverteidiger. Dann der Sprung über den großen Teich. Von New York nach Bad Kreuznach. Ein Jahr bei der SG Eintracht 02. Dann SV Wehen, Regionalliga Süd. Preußen Münster, Regionalliga Nord. Nochmal Wehen. Dann ab nach Wattenscheid und schließlich zum 1. FC Nürnberg. In die zweite Mannschaft des Clubs. "War halt so ein großer Abräumer, zweikampfstark, verlässlicher Mannschaftsspieler", sagt Wiesinger.

Drei Jahre hat der "Abräumer" beim Club gekickt. Insgesamt acht Jahre war er Trainer im Leistungszentrum. Dann kam der Ruf von Julian Nagelsmann, den er beim Fußballlehrer-Lehrgang kennengelernt hatte. "Rino hat in den letzten Jahren eine erstaunliche Entwicklung genommen", stellt Michael Wiesinger fest. "Er hatte auch die Möglichkeit in Hoffenheim zu arbeiten, mit Nagelsmann Jahre zu verbringen."

Jetzt ist Pellegrino, "der Pilger" in Sachen Fußball, mit 42 Jahren in seiner nächsten Station angekommen: Der Bundesliga. Unaufgeregt. Ohne seinen Weg zu verlassen. Die Freude darüber hat er nicht nach außen gebrüllt, aber einige werden sie mitbekommen haben.