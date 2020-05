Der VfB Stuttgart hatte nach der Niederlage in Wiesbaden auf eine Reaktion der Mannschaft in Kiel gesetzt. Aber der erhoffte Sieg blieb aus, der VfB verlor mit 2:3. Für Cheftrainer Pellegrino Matarazzo sind die jüngsten Misserfolge aber kein Anlass, die Qualität des Kaders in Frage zu stellen.

Trotz des nächsten heftigen Rückschlags stellte sich Pellegrino Matarazzo vor seine Spieler. Der Trainer des VfB Stuttgart drosch nach dem 2:3 bei Holstein Kiel nicht verbal auf die enttäuschten VfB-Profis ein, Matarazzo gewann der nächsten Niederlage nach dem Re-Start der 2. Fußball-Bundesliga sogar etwas Positives ab. "Wenn wir so viel investieren wie heute, dann gewinnen wir mehr Spiele", sagte der 42-Jährige am Sonntag.

Dauer 1:21 min Pellegrino Matarazzo: "Es ist immer bitter, wenn man ein Spiel verliert" Pellegrino Matarazzo und seine Analyse der Niederlage des VfB Stuttgart bei Holstein Kiel.

Auf die Frage eines Journalisten, ob Pellegrino Matarazzo angesichts von nur einem Punkt aus den vergangenen 4 Ligaspielen die Qualitätsfrage stelle, antwortete der VfB-Trainer: "Es gibt keine Selbstläufer in dieser Liga. Ich glaube nicht, dass es eine Qualitätsfrage ist. Sondern wir müssen uns mehr anstrengen. Wir müssen mehr investieren."

Dauer 0:44 min Pellegrino Matarazzo: "Wir müssen mehr investieren" Pellegrino Matarazzo fordert noch mehr Einsatzbereitschaft von seinen Spielern beim VfB Stuttgart.

Didavi: "Darf so nicht in den Zweikampf gehen"

Auch seinen Spielmacher Daniel Didavi kritisierte der Coach trotz dessen Platzverweis kurz vor der Pause nicht. Innerhalb von vier Minuten hatte Didavi zweimal Gelb gesehen - und so erheblich zum bitteren Nachmittag für die Schwaben beigetragen. Erst meckerte der Mittelfeldspieler, kurz darauf beging er ein vermeidbares Foul. "Bei der ersten Aktion werde ich kurz vor dem Strafraum klar gefoult, bekomme aber keinen Freistoß. Das wollte ich dem Schiedsrichter deutlich machen. Bei meinem Foul stelle ich mich ungeschickt an, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt Gelb dafür geben muss. Trotzdem darf ich so nicht in den Zweikampf gehen", sagte Didavi nach der Partie.

TV-Tipp Die Bundesliga und die 2. Liga gehen in ihren zweiten Spieltag nach der Corona-Pause. Mit Studiogast Claus Vogt, Präsident des VfB Stuttgart, sprechen wir bei SWR Sport BW über die Situation des VfB nach der Niederlage in Kiel, über Probleme der Vereine durch die Corona-Krise, aber auch über die Chancen für die Zukunft des Fußballs. Los geht's ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Der Platzverweis gehörte zu den Schlüsselszenen der zweiten Stuttgarter Niederlage innerhalb einer Woche. Ebenso wie die Fehler des eingewechselten Roberto Massimo, der nach dem Schlusspfiff von seinen Mitspielern getröstet werden musste.

Topspiel am Donnerstag gegen den HSV

Vor dem Topspiel gegen den HSV (Donnerstag, 28. Mai, 20:30 Uhr) steckt der VfB in der Ergebnis-Krise. Ohne Leistungsträger Didavi und mit einem Punkt weniger als die Hanseaten geht der Tabellendritte in die Herausforderung. Zudem rückte der 1. FC Heidenheim auf dem vierten Rang bis auf einen Punkt an den VfB heran. Dabei hatte Matarazzo nach dem 1:2 in Wiesbaden einiges verändert. Anders als eine Woche zuvor war Didavi als Kapitän aufgelaufen. Marc Oliver Kempf saß dagegen auf der Bank, für ihn spielte Holger Badstuber als Abwehrchef. Seine Elf sah Matarazzo trotz der nächsten Niederlage am Ende leicht verbessert. "Man hat gespürt, dass wir mit jeder Schlüsselszene trotzdem groß geblieben sind, dass wir weiter gekämpft haben. Ich glaube, das war schon ein deutlicher Unterschied im Vergleich zum letzten Spiel", sagte der Coach.

VfB fordert Elfmeter, die Pfeife bleibt stumm

Am Sonntag reichte es nicht mehr zum 3:3, obwohl die Stuttgarter nach einem Zweikampf von Philipp Förster und Kiels Johannes van den Bergh einen Elfmeter forderten. "Für mich war es ein klarer Elfmeter, weil der Philipp als Erster am Ball ist und sein Gegenspieler ihn am Fuß trifft, nicht den Ball", sagte Matarazzo. Auf die Frage eines Reporters, ob man nach der erneut knappen Schiedsrichterentscheidung gegen den VfB von einem Fluch sprechen könne, sagte Matarazzo: "Ich möchte nicht von einem Fluch sprechen". Und der VfB-Trainer ergänzte: "Es ist wie es ist. Das ist Fußball."