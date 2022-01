Ex-VfB-Stürmer Mario Gomez soll bei RB einsteigen

per Mail teilen

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Gomez bekommt eine neue Aufgabe: Der 36-Jährige wird wohl technischer Direktor bei Red Bull Fußball.

Auch nach seiner aktiven Karriere bleibt Mario Gomez im Fußball-Geschäft. Wie die "Bild"-Zeitung und die "Sport Bild" am Dienstag berichten, wird der 36-Jährige als Funktionär im Fußball-Bereich von RB einsteigen, und zwar als technischer Direktor bei Red Bull Soccer International.

Gomez betreut RB Leipzig

In seiner neuen Rolle soll der 78-malige Nationalstürmer für die RB-Klubs aus Leipzig und New York sowie für das brasilianische Team RB Bragantino zuständig sein. Gomez wäre demnach an der strategischen Planung sowie den Prozessen und Strukturen beteiligt.

"Er ist ein absoluter Teamplayer, sprüht vor Energie und Leidenschaft und ist im Hinblick auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen voller Vorfreude und Tatendrang", schwärmte RB-Fußball-Chef Oliver Mintzlaff vom ehemaligen VfB-Stürmer, der im Sommer 2020 seine aktive Karriere bei seinem schwäbischen Heimatverein beendet hatte.

Eine offizielle Bestätigung durch Red Bull zu Gomez' neuer Aufgabe stand allerdings am Dienstagabend zunächst aus.