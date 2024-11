Sieglos-Serie hält an - VfB Stuttgart II verliert bei Viktoria Köln

Zum Auftakt des 13. Spieltags hat der VfB Stuttgart II in der 3. Liga bei Viktoria Köln verloren. Die Schwaben warten damit seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Die Sieglos-Serie des VfB Stuttgart II hält weiter an: Bei Viktoria Köln waren die Stuttgarter die klar unterlegene Mannschaft und verloren mit 0:2 (0:1). Said El Mala brachte die Kölner in der 13. Minute in Führung, Serhat-Semih Güler sorgte in der sechsten Minute der Nachspielzeit für den Endstand. Durch die Niederlage stecken die Schwaben weiter im Tabellenkeller fest, Köln klettert auf Rang sieben.

VfB Stuttgart gerät früh in Rückstand

VfB-Coach Markus Fiedler veränderte sein Team im Vergleich zur 0:1-Pleite gegen Aue dabei gleich auf fünf Positionen. Michael Glück, Leon Reichardt, Samuele di Benedetto, Leonhard Münst und Wahid Faghir starteten für Ameen Al-Dakhil, Luca Mack, Jordan Meyer, Nicolas Sessa und Thomas Kastanaras.

Gegen Köln begann der Tabellen-16. mutig, entwickelte aber nicht die nötige Durchschlagskraft, um gefährlich nah vors gegnerische Tor zu kommen. Die Gastgeber hingegen agierten mit viel Zug nach vorne und nutzten ihre erste große Möglichkeit direkt zur Führung: Simon Handle legte den Ball von rechts ins Zentrum, wo Lex-Tyger Lobinger zum Abschluss kam. VfB-Keeper Dennis Seimen konnte zwar zunächst parieren, im Nachschuss aber traf El Mala zum 1:0 (13). Nur drei Minuten später hätte Lobinger fast auf 2:0 erhöht, sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Köln dominierte in der Folge die Partie nach Belieben und hatte weitere gute Möglichkeiten. Der VfB aber ließ bis zur Halbzeitpause keinen weiteren Gegentreffer zu.

Viktoria Köln erhöht spät

Nach dem Seitenwechsel wirkten die Schwaben präsenter, konnten aber weiter keine gefährlichen Nadelstiche setzen. Köln hingegen konterte in der 53. Minute mit El Mala und Henning, im Sechzehner vertändelte der stark aufspielende Lobinger in aussichtsreicher Position allerdings den Ball.

Der VfB gab sich trotz der Kölner Dominanz nicht auf und kämpfte bis zum Ende um den Ausgleichstreffer. Aber die Gastgeber hatten das Spielbestimmen weiter im Griff und erarbeiteten sich durch Vrenezi (83.) und Henning (89.) weitere hochkarätige Tormöglichkeiten - Seimen rettete zunächst für die Stuttgarter. Die hatten in der fünften Minute der Nachspielzeit dann sogar noch die Chance zum Ausgleich, aber Glück traf den Ball nicht richtig und Dudu konnte parieren. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang hingegen Köln doch noch der zweite Treffer: Güler traf in das nach einer eigenen Ecke leere Tor der Stuttgarter zum 2:0-Endstand (90.+6).

Nächsten Sonntag (10.11./19:30 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart II dann den Tabellenvorletzten Unterhaching, Köln muss einen Tag zuvor (9.11./16:30 Uhr) bei Arminia Bielefeld ran.