Erfolgsmodell Leihspieler: Vier Leistungsträger beim VfB Stuttgart

per Mail teilen

Der VfB Stuttgart befindet sich in der entscheidenden Saisonphase in der Fußball-Bundesliga. Es geht um den Klassenerhalt - und im Hintergrund um den zukünftigen Kader. Dabei im Fokus: vier Leihspieler.

Der VfB Stuttgart und seine Leihgeschäfte - es ist ein Transfermodell, das Chancen und Risiken zugleich birgt. Für den Sportdirektor des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten, Sven Mislintat, überwiegen die Chancen. "Es ist eine gute Option, wenn es darum geht, ein Jahr zu überbrücken, um einen Spieler zu bekommen, für dessen Qualität die vorhandenen Mittel gerade nicht ausreichen", erklärte er im zurückliegenden Sommer.

Vier Leihspieler stehen im Aufgebot der Stuttgarter. Drei davon könnte Mislintat per Option verpflichten, und es deutet vieles darauf hin, dass es auch so kommen wird. Denn diese Profis gehören im Abstiegskampf zu den Leistungsträgern des Tabellen-14.

Mavropanos: Flexibel in der Defensive

Ob als Rechtsverteidiger oder als Innenverteidiger in der Fünferkette - Trainer Pellegrino Matarazzo vertraut Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal, für den der VfB eine Kaufoption besitzt. Auch die drei in der Rückrunde verschuldeten Elfmeter haben dem Ansehen des 24-jährigen Griechen nicht geschadet. Mislintat sagt: "Wir werden die Kaufoption auf jeden Fall ziehen." Laut einer früheren Aussage des 49-Jährigen liegt diese bei einem Klassenverbleib bei drei Millionen Euro.

Konstantinos Mavropanos: Der 24-Jährige überzeugt in der VfB-Defensive sowohl als Innen- als auch als Rechtsverteidiger. imago images IMAGO / Avanti

Ito: Garant in der Innenverteidigung

Gemeinsam mit Waldemar Anton bildet Hiroki Ito die Innenverteidigung. Er kam aus der 2. Liga Japans und hat sich überraschend schnell zurechtgefunden. Mit seiner ruhigen und disziplinierten Art ist er ein Fixpunkt bei Matarazzo. Zuletzt wurde er jedoch vom Coronavirus ausgebremst. Dennoch soll der Linksfuß für kolportierte 400.000 Euro fest verpflichtet werden, bestätigte Mislintat erst kürzlich.

Hiroki Ito: Der Innenverteidiger hat sich in der VfB-Defensive festgespielt. imago images IMAGO / Pressefoto Baumann

Tomas: Drei Tore in sieben Spielen

Tiago Tomas wurde am letzten Tag der Wintertransferphase verpflichtet und direkt gebraucht. Der 19 Jahre alte Portugiese steuerte in sieben Einsätzen drei Tore bei. Bis 2023 wird Tomas das VfB-Trikot tragen, ehe er zu Sporting Lissabon zurückkehren könnte. Allerdings verfügen die Stuttgarter über eine Kaufoption, die Medienberichten zufolge 15 Millionen Euro betragen soll. Kann Tiago Tomas seine Form langfristig bestätigen, dürfte der VfB zuschlagen. Matarazzo ist von Tomas' Leistungen angetan. "Er hat Tempo, Tiefgang und ist in der Lage, seinen Körper sehr gut einzusetzen, und kann eklig sein beim Ballfestmachen", erklärte der Coach.

Tiago Tomas: Wurde im Winter verpflichtet und machte gleich mit drei Toren auf sich aufmerksam. imago images IMAGO / Pressefoto Baumann

Marmoush: Keine Kaufoption beim Ägypter

Nach der Rückkehr vom Afrika-Cup und nach überstandener Corona-Infektion schlug Omar Marmoush ein. Eine Kaufoption ist in seinem Leihvertrag jedoch nicht verankert. Demnach haben die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg das Recht, den Ägypter zurückzuholen. Im Offensivspiel des VfB ist Marmoush inzwischen wieder ein wichtiges Puzzleteil. Gegen den FC Augsburg verwandelte er kürzlich beim 3:2-Erfolg einen Freistoß sehenswert.