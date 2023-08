Bericht: VfB Stuttgart lehnt Ajax-Angebot für Hiroki Ito ab

Der VfB Stuttgart ist nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle nicht bereit, Hiroki Ito an Ajax Amsterdam abzugeben.

"Angebote, die bei uns eingehen, bleiben natürlich intern. Deswegen möchte ich das auch nicht bewerten", sagte Wehrle in einem Interview des TV-Senders "Sky". "Aber offensichtlich hat da ja jemand geplaudert, dass wir ein Angebot bekommen haben. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir Ito nicht verkaufen wollen. Und da gibt es auch keinen neuen Erkenntnisstand."

Ajax soll 15 Millionen Euro geboten haben

Einem Bericht zufolge soll der niederländische Rekordmeister das ursprüngliche Angebot in Höhe von zwölf Millionen Euro um drei Millionen Euro erhöht haben und sich bereits mit dem japanischen Innenverteidiger einig sein. Allerdings ist Ito bei den Schwaben auch über diesen Sommer hinaus fest eingeplant. "Das ist unser Wunsch und unser Ziel. Er hat einen Vertrag bis 2026 und keine Ausstiegsklausel", sagte Wehrle.

Bei Ajax arbeitet inzwischen der ehemalige VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Der 50-Jährige holte Ito vor zwei Jahren zunächst per Leihe an den Neckar und verpflichtete ihn anschließend fest. In der vergangenen Saison stand der Japaner in 30 von 34 Bundesligaspielen auf dem Platz und absolvierte beide Relegationsspiele gegen den Hamburger SV über die vollen 90 Minuten.