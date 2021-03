Der VfB Stuttgart steht aktuell mit 32 Punkten auf Platz zehn in der Tabelle. Elf Spiele sind noch zu absolvieren, 14 Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz. Da brennt nichts mehr an, sagt SWR-Sportreporter Stefan Kiss.

Pellegrino Matarazzo, der oberste Erziehungsbeauftragte der neuen jungen Wilden, hat das Klassenziel bereits erreicht. Der 43 Jahre alte Chefcoach will noch keine Glückwünsche entgegennehmen. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Der bescheidene und zurückhaltende Matarazzo denkt nur ans Hier und Jetzt.

Zur Europa Conference League, einem dritten internationalen Wettbewerb unterhalb der Champions League und der Europa League, der kommende Saison Premiere feiern soll, habe er sich noch keine Gedanken gemacht. Allerdings sagt er auch: "Wenn wir die Einstellung der letzten Wochen und Monate beibehalten, kann ich mir schwer vorstellen, dass noch etwas passiert."

Abgänge im Sommer? Matarazzo bleibt gelassen

Auf mögliche Abgänge von Spielern im Sommer reagiert Matarazzo ebenfalls gelassen. Er freue sich sehr, dass manche Spieler einen solchen Schritt gemacht haben und sich in den Fokus gespielt haben. Das spreche ja auch "für unseren Weg", so der VfB-Cheftrainer.

Ein Weg, der in dieser Saison vielen Freude bereitet hat. Und der noch nicht vorbei ist. Am Ende wird der VfB Stuttgart als Aufsteiger bei etwa 45 Punkten landen. Das hat in den vergangenen Jahren für einen Tabellenplatz zwischen Rang acht und zehn gereicht. Klassenziel mit Bravour erreicht. Aber Achtung: In der Spielzeit 2017/2018 wurden die Schwaben mit 51 Punkten Tabellensiebter. Ein Jahr später folgte der Abstieg.