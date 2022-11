Endos Verletzung trübt Stuttgarts Last-Minute-Sieg

Eine Kopfverletzung bei Kapitän Wataru Endo trübt beim VfB Stuttgart die Freude über den wichtigen 2:1-Sieg im Kellerduell gegen Hertha BSC. Am Mittwochmittag gaben die Schwaben "leichte Entwarnung".

Der grenzenlose Jubel über den wichtigen 2:1 (1:1)-Sieg gegen Hertha BSC in letzter Sekunde währte beim VfB Stuttgart nur kurz. Vielmehr gingen die Gedanken nach dem Kellerduell schnell in Richtung von Kapitän Wataru Endo, der beim umjubelten Treffer von Konstantinos Mavropanos in der 8. Minute der Nachspielzeit auf dem Weg ins Krankenhaus war.

Leichte Entwarnung am Mittwoch

"Verdacht auf schwere Gehirnerschütterung", übermittelte Trainer Michael Wimmer die erste Diagnose. Ob bei Endo, auch Kapitän des deutschen WM-Auftaktgegners Japan, der Einsatz in Katar gefährdet ist, konnte beim VfB zu diesem Zeitpunkt noch keiner sagen. Röntgenuntersuchungen sollten Aufschluss über die Schwere der Kopfverletzung geben.

Am Mittwochmittag gaben die Schwaben dann vorsichtig "erste Entwarnung". Endo habe die Nacht "ohne weitere Komplikationen" verbracht und werde die Klinik "im Laufe des Tages verlassen", hieß es.

Entscheidung zur WM steht noch aus

Ob er mit Japan zur WM fahren kann, sei "von seinem Genesungsverlauf abhängig". "Das war ein totaler Knockout. Er ist seitlich an der Schläfe getroffen worden. Wir haben die Hoffnung, dass nichts gebrochen ist", hatte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Dienstag betroffen berichtet. Beim Jahresabschluss des VfB in Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr) wird der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler auf jeden Fall fehlen.

"Wir hoffen aber, dass er die WM mitnehmen und als Kapitän mit seiner Energie vorangehen kann. Wir wünschen ihm, dass er in Katar für sein Land spielen kann", fügte Mislintat hinzu. Japan trifft bei der WM in der Vorrunde am 23. November auf die DFB-Auswahl. Neben Endo hat Nationaltrainer Hajime Moriyasu sieben weitere Deutschland-Legionäre in seinen 26-köpfigen Kader berufen.

Trotz Endo-Schock dreht VfB das Spiel

Endo war kurz vor Schluss bei einem Kopfballduell mit Hertha-Profi Ivan Sunjic zusammengekracht. Er war kurzzeitig bewusstlos und nach minutenlanger Behandlung auf dem Platz auf einer Trage in die Kabine gebracht worden. Seinen Mitspielern war der Schock deutlich anzumerken gewesen - dennoch drehte der VfB spät noch das Spiel.

"Wir mussten uns nach Watarus Verletzung schütteln. Wir haben auch für ihn gewonnen. Das ist ein kleiner Trost", sagte Verteidiger Waldemar Anton. Die Mannschaft habe "Mentalität und Spirit", lobte Mislintat: "Sie versucht immer aufzustehen und hat das gut hinbekommen."