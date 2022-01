Diese Profis dürfen den VfB Stuttgart im Winter verlassen

Der VfB Stuttgart hat ein turbulentes halbes Jahr hinter sich. Verletzungssorgen und viele Coronafälle machten den Schwaben derart zu schaffen, dass sie mit Abstand die meisten Spieler aller Klubs einsetzten. Nun entspannt sich die personelle Lage - und einige Profis dürfen den Verein verlassen.

In einer Rubrik ist der VfB Stuttgart in dieser Saison nach 18 Spieltagen klarer Spitzenreiter - und das mit einem deutlichen Vorsprung. Und zwar bei der Zahl der eingesetzten Spieler. Insgesamt 32 Akteure liefen in dieser Saison für den schwäbischen Traditionsklub in der Bundesliga auf - vier Profis mehr als bei den beiden Zweitplatzierten in dieser Rangliste, dem BVB und dem FC Bayern. Diese hohe Fluktuation war der Verletzungmisere - der VfB hatte in der aktuellen Saison die zweitmeisten Ausfälle aller Klubs - sowie der Corona-Pandemie geschuldet.

Doch aktuell entspannt sich die personelle Lage. Langzeitverletzte kehren zurück, positiv auf Corona getestete Spieler steigen wieder ins Training ein. Somit wird es für manche Profis eng, in der Rückrunde auf Einsatzzeiten zu kommen. "Es kann passieren, dass der eine oder andere rausgeht auf Leihe oder auch permanent. Ob sich das finalisiert oder nicht, das werden wir sehen", gab Sportdirektor Sven Mislintat zuletzt über die Personalplanungen Auskunft. SWR Sport gibt einen Überblick über die Kandidaten für einen Abgang noch im Januar.

Hamadi Al Ghaddioui

Stürmer Hamadi Al Ghaddioui darf den VfB Stuttgart noch in diesem Winter verlassen. Der 31-Jährige befindet sich laut Medienberichten in Gesprächen mit dem zypriotischen Klub Apollon Limassol. Dort sitzt der frühere VfB-Coach Alexander Zorniger auf der Bank. Zuletzt hatte Al Ghaddioui bereits im Training der Stuttgarter gefehlt, um mit interessierten Vereinen verhandeln zu können. Der 31-Jährige hat nach der Rückkehr der Langzeitverletzten Sasa Kalajdzic (Schulter-Luxation) und Silas Katompa Mvumba (Kreuzbandriss) nur noch geringe Chancen auf Einsatzzeit. In der Hinrunde überzeugte er zum Saisonstart, unter anderem mit zwei Treffern gegen Fürth und Freiburg, baute dann aber ab. In seiner Stuttgarter Zeit (seit Sommer 2019) war Al Ghaddioui die meiste Zeit Edeljoker, fand sich auch mit dieser Rolle ab und war auch deshalb bei Mannschaftskollegen und den Fans wohlgelitten. Eben wegen diesem guten Standing würde man ihm keine Steine in den Weg legen. Seine Zeit beim VfB dürfte noch in dieser Transferperiode enden, obwohl sein Kontrakt noch bis Ende Juni gültig ist.

Philipp Klement

Ähnlich wie bei Al Ghaddioui ist auch die Lage bei Philipp Klement. Der offensive Mittelfeldspieler trumpfte zu Saisonbeginn auf, erzielte sogar mit 28 Jahren sein erstes Bundesliga-Tor, konnte aber keine Konstanz in seine Leistungen bringen und war deshalb zum Ende der Hinrunde nur noch Bankdrücker oder musste sogar auf die Tribüne, weil er es nicht in den Kader schaffte. Der mittlerweile 29-Jährige konnte sich in seinen zweieinhalb Jahren in Stuttgart nie durchsetzen, auch wenn er sein Können immer mal wieder aufblitzen ließ. Zu seinen Stärken gehören die Standards sowie seine Fähigkeit, ein Spiel zu strukturieren. Gravierendstes Defizit ist die mangelnde Schnelligkeit. Klement soll mit einem gut dotierten Vertrag ausgestattet sein, wird es aber auch zukünftig schwer haben, es überhaupt in den Kader zu schaffen. Daher darf der Edeltechniker den VfB trotz eines Vertrags bis 2023 im Winter verlassen.

Erik Thommy

Der schnelle Rechtsaußen bringt eigentlich alles mit: Dynamik, Schussstärke und Trainingsfleiß. Doch er zeigte sein Können beim VfB zu selten. Unter Ex-Trainer Tayfun Korkut war Thommy Stammspieler, unter den diversen Nachfolgern konnte der Flügelflitzer nicht mehr überzeugen. Ganze drei Einsätze in der Hinrunde mit insgesamt nur 74 Minuten Einsatzzeit sprechen für sich. Der gebürtige Ulmer, dessen Vertrag im Sommer ohnehin ausläuft, darf den Klub im Winter verlassen.

Mateo Klimowicz

Mateo Klimowicz gilt beim VfB schon langer als uneingelöstes Versprechen. Der 21-Jährige hat einige Stärken: Dynamik, Technik und auch Handlungsschnelligkeit. Der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Diego Klimowicz gilt als Trainings-Weltmeister und schaffte es dementsprechend auch immer mal wieder in die Startformation der Stuttgarter. Doch jetzt kommt das große Aber: Im Spiel ist all das im Training Erarbeitete meist wie weggeblasen. Klimowicz wirkt oft nervös und fahrig, man kann förmlich dabei zusehen, wie es in seinem Kopf arbeitet. Nach der ersten misslungenen Aktion hadert er oft mit sich selbst, was zu Verkrampfung und weiteren Defiziten in der Entscheidungsfindung führt. Möglicherweise täte ihm eine Luftveränderung mal ganz gut. Daher ist Klimowicz ein Kandidat für eine Leihe, ganz abgeben wollen die Schwaben den argentinischen Youngster nicht. Sie glauben weiter daran, dass der Lockenkopf den Durchbruch schafft. Auch deshalb ist er mit einem langfristigen Vertrag bis 2024 gebunden.

Lilian Egloff, Naouirou Ahamada und Enzo Millot

Die drei jungen Profis kamen aus unterschiedlichen Gründen in der Hinrunde nicht auf ihre Einsatzzeiten. Eigengewächs Egloff war lange Zeit verletzt und feierte beim 0:0 in Fürth gerade erst sein Bundesligacomeback. Auch der bei Juventus Turin ausgebildete Ahamada laborierte lange an einer Achillessehnenblessur und hatte zudem mit einer Coronainfektion zu kämpfen. Sommer-Neuzugang Millot ist indes noch dabei, sich an den deutschen Fußball zu gewöhnen. Der französische Mittelfeldspieler, aus Monaco zum VfB gewechselt, zeigte vielversprechende Ansätze, aber mehr noch nicht. Was die drei Talente eint ist, dass man in Stuttgart an sie und ihr Steigerungspotenzial glaubt. "Das sind die Jungs, die mit Sicherheit hier bleiben werden", sagte Mislintat zuletzt. Sprich: Egloff, Ahamada und Millot werden nicht verliehen, sondern sollen sich beim VfB durchbeißen.

Sind Neueinkäufe geplant?

Auf dem Transfermarkt wird der VfB Stuttgart im Winter nicht mehr nachlegen. Das hat Sportdirektor Sven Mislintat bereits mehrfacht betont. Für diese Zurückhaltung gibt es mehrere Gründe: Die prominenten Rückkehrer - allen voran Silas und Kaladjzic. Silas, der acht Monate lang wegen eines Kreuzbandrisses fehlte, kam mittlerweile schon zu fünf Kurzeinsätzen. In denen hatte er noch wenig mit dem Überflieger aus der Vorsaison zu tun, in der er es in der Liga auf elf Tore und sechs Vorlagen gebracht hatte. Auch Kalajdzic, vergangene Spielzeit 16-facher Torschütze, kehrte nach seiner im August erlittenen Schulterverletzung gerade erst zurück. Beim VfB setzt man darauf, dass die beiden Offensivspieler schnell wieder in die Spur finden.

Ein weiterer Grund dafür, dass personell nicht nachjustiert wird, ist, dass die klammen Kassen Neuzugänge im Winter schlicht nicht zulassen. Zumindest nicht solche, die sicher sofort helfen.

Und - last, but not least: Die jungen Spieler sollen den nächsten Entwicklungsschritt gehen. "Ich glaube, das größte Potenzial schlummert in dem Kader, der da ist. Es gibt eine Vielzahl von talentierten Spielern, die, wie wir in der letzten Saison gesehen haben, extrem viel leisten können. Da müssen sie wieder hinkommen", sagte VfB-Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger zuletzt in der Sendung SWR Sport in Baden-Württemberg. Er habe "allergrößtes Vertrauen in alle, die da sind". Möglicherweise sind nach Schließung des Transferfensters am 31. Januar allerdings ein paar Profis weniger im Kader als zuletzt.