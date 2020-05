TV-Tipp: SWR Sport am Sonntagabend ab 21:45 Uhr

Ausführliche Berichte über den Re-Start im Profifußball sehen Sie am Sonntagabend ab 21:45 Uhr in der TV-Sendung "SWR Sport in BW". Darin berichten wir über die Geisterspiel-Premieren der TSG Hoffenheim und des SC Freiburg in der Bundesliga. Außerdem zeigen wir den Neuanfang in der 2. Bundesliga, unter anderem mit den Spielen des VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim. Ebenfalls thematisiert wird die Situation rund um den Karlsruher SC nach dem Rücktritt von Präsident Ingo Wellenreuther. Studiogast ist Tom Bartels, der am Samstag für die Sportschau beim Revierderby Dortmund - Schalke im Einsatz ist. Moderation: Michael Antwerpes.