Corona-Fall beim VfB Stuttgart: Sasa Kalajdzic wurde bei einer routinemäßigen Überprüfung zu Beginn der Trainingswoche beim VfB Stuttgart positiv auf das Corona-Virus getestet.

Der österreichische Stürmer befinde sich nach seinem positiven Corona-Test in häuslicher Isolation, teilte der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Er könne damit bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb der Lizenzspielermannschaft teilnehmen. Also auch nicht am Testspiel gegen den FC Barcelona am Samstag in Stuttgart.

Alle weiteren Spieler seien dagegen wiederholt negativ getestet worden, heißt es weiter. Auch der Trainer- und Betreuerstab. Damit könne die Vorbereitung auf die anstehende Saison wie geplant weiter fortgesetzt werden. Auch der bevorstehende Test gegen den FC Barcelona sei nicht gefährdet.

TV-Tipp Das Testspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Barcelona gibt es in der Zusammenfassung am Sonntagabend, 21:45 Uhr, in SWR Sport BW.

Mislintat: Ans Hygienekonzept gehalten

Der VfB habe sich "seit dem Ausbruch der Pandemie konsequent an die bestehenden Hygienekonzepte gehalten und darüber hinaus zusätzliche Maßnahmen durchgeführt, um das Infektionsrisiko für die Mannschaft und den Trainer- und Betreuerstab zu minimieren", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Dass sich Kalajdzic dennoch infiziert hat, zeige, dass man sich trotz strenger Regeln zu keinem Zeitpunkt sicher fühlen dürfe.