VfB-Coach Sebastian Hoeneß: "Ein Warnschuss, den wir für uns nutzen müssen"

Der VfB Stuttgart steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die 1:5-Niederlage im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach bezeichnet Trainer Sebastian Hoeneß als "Warnschuss".

Der VfB Stuttgart absolvierte am Samstag im Rahmen der Saison-Vorbereitung zwei Testspiele. Gegen Borussia Mönchengladbach und gegen 1860 München, jeweils über zwei Mal 30 Minuten. Heraus kamen eine deftige Niederlage und ein Sieg. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß beschäftigt besonders die 1:5-Klatsche gegen den Bundesliga-Konkurrenten aus Mönchengladbach.

"Natürlich bin ich nicht glücklich mit so einem Auftritt", sagte Hoeneß am Sonntag im Gespräch mit SWR Sport. "Unterm Strich ist es ein Vorbereitungsspiel, das werden wir jetzt auch nicht überbewerten. Trotzdem ist es ein Warnschuss. Und wir müssen jetzt schauen, dass es ein Warnschuss ist, den wir für uns nutzen."

Hoeneß: "Dürfen uns in manchen Situationen so nicht präsentieren"

Die Gründe für die deutliche Niederlage sind in den Augen von Hoeneß vielschichtig. Besonders mit der Rückwärtsbewegung nach Ballverlusten ist der Coach unzufrieden. Der 41-Jährige verweist aber auch auf die hohe Belastung in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. "Die Mannschaft hat gerade schon Ende letzter Woche ein bisschen müde gewirkt. Wir haben schon ein bisschen was in den Beinen. Und trotzdem dürfen wir uns so in manchen Situationen nicht präsentieren."

Sebastian Hoeneß hat trotz des deutlichen 1:5 gegen die Borussia auch positive Ansätze gesehen. In der ersten Halbzeit sei die Mannschaft "häufig ins letzte Drittel gekommen", so Hoeneß. "Da fehlt uns aber aktuell einfach ein bisschen die Präzision, ein bisschen Klarheit, die Zielstrebigkeit. Daran müssen wir sicher arbeiten."

VfB besiegt 1860 mit 2:0

Besser lief es für den VfB Stuttgart im zweiten Testspiel des Mini-Vorbereitungsturniers in Heimstetten. Das Team von Sebastian Hoeneß bezwang den Drittligisten 1860 München mit 2:0. "Gerade die erste Halbzeit fand ich richtig gut", resümierte Hoeneß das Testspiel. Wir haben eine sehr gute Haltung gehabt, eine hohe Intensität. Wir haben auch zwei Tore gemacht und hätten noch zwei weitere machen können, dazu nichts zugelassen. Das war absolut in Ordnung."

In der zweiten Halbzeit konnte das VfB-Team nicht an die Leistung der ersten 30 Minuten anknüpfen. "Wir haben zu wenige Chancen herausgespielt, haben zu wenig Dynamik im Spiel gehabt, ein bisschen zu wenig Tempo. Das sind Dinge, die ich mir natürlich über 60 Minuten wünsche und nicht nur über 40, 45. Aber daran werden wir jetzt arbeiten."

Athletisch auf Kurs, inhaltlich mit Nachholbedarf

Wo steht der VfB Stuttgart knapp zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen (12. August, 13:00 Uhr)? "Athletisch, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Da werden wir dort ankommen, wo wir sein müssen für das erste Spiel", sagte der VfB-Cheftrainer am Sonntag.

"Rein inhaltlich waren wir gestern nicht da, wo ich gerne wäre. Und trotzdem sehe ich da jetzt keine dramatischen Strukturfehler. Das sind Anpassungen, die wir treffen müssen und treffen werden. Aber so gesehen haben wir da noch Dinge, die wir verbessern müssen." Zu diesen Inhalten gehören laut Hoeneß die Konter-Absicherung und die Restverteidigung, die im Spiel gegen Mönchengladbach nicht gut funktioniert haben.

Hoeneß beteiligt sich nicht an Transfer-Spekulationen

Steht der Kader des VfB Stuttgart? Oder gibt es noch größere Veränderungen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Sebastian Hoeneß aktuell nicht. "Ich werde mich nicht an Spekulationen in irgendeiner Form beteiligen. Sicher wird es noch irgendwie Bewegung geben, aber da ist mein Fokus gerade nicht drauf. Ich bin bei denen, die da sind und möchte mit denen den nächsten Schritt gehen."