Es ist eine Vorbereitung voller Fragezeichen beim VfB Stuttgart. Was wird aus Sosa und Kalajdzic? Kommen Vagnoman und Perea? Und kann der positiv auf Corona getestete Chefcoach mit ins Allgäu?

Noch ist nicht ganz klar, wie viele Betten im Mannschaftshotel des VfB Stuttgart in Weiler-Simmerberg bis Samstag bezogen werden müssen. Dass der angeschlagene Abwehrspieler Borna Sosa mit ins Trainingslager des Fußball-Bundesligisten im Allgäu reisen wird, ist unwahrscheinlich. Ob und wann der positiv auf das Coronavirus getestete Cheftrainer Pellegrino Matarazzo dort aufschlägt, ist offen. Dass spätestens im Laufe des einwöchigen Camps ein Neuzugang dazukommt, wird immer realistischer. Aktuell herrscht bei den Schwaben aber noch auf vielen Ebenen der Schwebezustand.

Transfer von Josha Vagnoman zum VfB auf der Zielgeraden?

"Ich bin immer optimistisch", sagte Sportdirektor Sven Mislintat nach dem 3:2-Testspielsieg gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden am Mittwoch über den Transferpoker um den 21 Jahre alten Verteidiger Josha Vagnoman vom Hamburger SV. Die Verhandlungen zwischen den Clubs laufen schon seit längerer Zeit. Am Donnerstag berichteten mehrere Medien, darunter die "Hamburger Morgenpost", dass sich die beiden Parteien nun geeinigt hätten und nur noch Formalitäten zu erledigen seien. Der VfB zahle an den Zweitligisten demnach eine fixe Ablöse von 3,7 Millionen Euro sowie Bonuszahlungen von bis zu 800 000 Euro.

Zudem bemüht sich Mislintat um einen neuen Stürmer. Juan José Perea heißt der Kolumbianer, den die Stuttgarter vom griechischen Erstligisten PAS Ioannina loseisen wollen. Für den 22-Jährigen wäre wohl eine Ablöse von etwas mehr als zwei Millionen Euro fällig. Im Optimalfall wickelt der VfB zumindest eine der beiden anvisierten Neuverpflichtungen schon bis zum Start ins Trainingslager ab. Und womöglich fängt Perea vorne künftig auch ein Stück weit den nach wie vor drohenden Abgang von Torjäger Sasa Kalajdzic auf.

Wechsel von Sasa Kalajdzic gilt weiter als wahrscheinlich

Der Österreicher trainiert seit dieser Woche wieder beim VfB und erzielte gegen Wehen Wiesbaden direkt ein Tor. Auf dem Transfermarkt wurde es zuletzt ruhiger um den Zwei-Meter-Mann, ein Wechsel gilt aber weiter als wahrscheinlich. Genau wie beim Kroaten Sosa. Auch wenn beim VfB für keinen der Leistungsträger bisher ein konkretes Angebot eingegangen ist. Solange der an Adduktorenproblemen leidende und aktuell ein individuelles Aufbauprogramm absolvierende Sosa nicht ins Teamtraining zurückkehrt, dürfte in seine Zukunftsfrage auch kaum Bewegung kommen.

Beunruhigen lässt sich Mislintat davon aber nicht. Die Frage, wer bleibt oder geht, hätte er zwar "am liebsten bis zum 1. Spieltag" geklärt. Immerhin hätte er dann genug Zeit, adäquaten Ersatz zu holen. "Die Wahrheit ist aber auch, wenn am 28. oder 29. August etwas kommt, das du nicht ablehnen kannst, dass ein Club wie der VfB da auch 'Ja' sagen muss." Corona hat die Stuttgarter finanziell schwer getroffen. Und dass auch die Besetzung von Schlüsselpositionen zum Geduldsspiel werden kann, weiß der erfahrene Kaderplaner.

Fehlt Pellegrino Matarazzo beim Test gegen Zürich?

Geduld ist auch bei Matarazzo gefragt. Ob sich der Chefcoach, der laut Mislintat nur leichte Symptome zeigt, bis zur Abfahrt ins Trainingslager freitesten kann, bleibt abzuwarten. Andernfalls haben im Test gegen den FC Zürich, zu dem der VfB am Samstag (17:30 Uhr) nach seinem Check-in im Hotel nochmal nach Friedrichshafen aufbricht, wieder die Co-Trainer Michael Wimmer und Michael Kammermeyer das Kommando.