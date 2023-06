Sieg gegen den HSV: Furioser VfB macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Im Kampf um den Klassenerhalt hat Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart das Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV deutlich gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß bezwang den Dritten der zweiten Liga am Donnerstagabend vor eigenem Publikum verdient mit 3:0 (1:0). Konstantinos Mavropanos (1. Spielminute), Josha Vagnoman (51.) und Serhou Guirassy (54.) trafen für den VfB. Guirassy verschoss zudem einen Foulelfmeter (27.) Hamburgs Anssi Suhonen sah wegen eines groben Foulspiels die Rote Karte (69.).

"Wir haben mit unserer ganzen Haltung dokumentiert, dass wir das Spiel gewinnen und eine gute Ausgangsposition haben wollen – und das haben wir geschafft", sagte Hoeneß nach dem Schlusspfiff. "Aber der HSV hat auch gezeigt, dass er Qualitäten hat, hat ein, zwei gefährliche Situationen kreiert. Es war enorm wichtig, zu null aus diesem Spiel herauszugehen."

Ihren ersten Höhepunkt erlebte die Relegation 2023, da war das Hinspiel noch nicht einmal eine Minute alt. Bereits nach 45 Sekunden brachte Mavropanos den VfB in Führung, als er den Ball mit dem Kopf zum 1:0 im Hamburger Tor unterbrachte. Bei einer Ecke durch Borna Sosa von der linken Seite blieb der Grieche völlig unbewacht, sodass er auf Höhe des Elfmeterpunktes hochsteigen und einköpfen konnte – sein erster Pflichtspiel-Treffer im Kalenderjahr 2023.

Heuer Fernandes hält Elfmeter von Guirassy

Ein Start nach Maß für die Schwaben, die auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit furios nach vorne spielten. Chris Führich hätte noch in der Anfangsphase auf 2:0 erhöhen können, als er aus dem linken Halbfeld heraus auf Daniel Heuer Fernandes zulief und den HSV-Torwart zu einem starken Reflex zwang (9.). Die dicksten Chancen auf den zweiten Treffer vergab Guirassy, der erst im Eins-gegen-eins (23.) und dann per verschossenem Foulelfmeter (27.) in Heuer Fernandes seinen Meister fand.

Und trotzdem: Stuttgart war klar das bessere Team, profitierte in dieser Phase von einem hohen Pressing, von einigen Umschaltmomenten sowie einer Zweikampfquote von 60 Prozent. Erneut Führich mit einem satten Abschluss (29.) und abermals Mavropanos per Kopf (45.+1) verzeichneten weitere Gelegenheiten. Auf der anderen Seite hatte Jean-Luc Dompé die beste Hamburger Möglichkeit des ersten Durchgangs – da waren bereits 38 Minuten absolviert.

Der VfB drückt und trifft weiter

Nach dem Seitenwechsel versuchte der VfB, nahtlos an sein Spiel aus der ersten Halbzeit anzuknüpfen und die Hanseaten wieder früh unter Druck zu setzen. Mit Erfolg: Bei einem der ersten Angriffe erzielte Vagnoman das fast schon überfällige Stuttgarter 2:0, indem der gebürtige Hamburger und Ex-HSV-Spieler das Leder nach einem Querpass von Enzo Millot nur noch über die Linie drücken musste (51.). Die Entstehung dieses Treffers geht aber auch auf das Konto von Führich, der sich kurz vorher auf der linken Bahn durchgesetzt und Millot mit einem feinen Pass in den Lauf auf die Reise geschickt hatte.

Der VfB kämpfte auch in dieser Phase leidenschaftlich um den Sieg, agierte spielerisch attraktiv – und bei Standards überaus effizient. Drei Minuten nach Vagnomans Treffer stand es auch schon 3:0, ein erneut von Sosa getretener Eckball fand den Kopf von Guirassy, der seine Abschlussschwäche der ersten Hälfte ganz offensichtlich in der Kabine gelassen hatte (54.).

Relegation 2023: VfB zum Rückspiel am Montag beim HSV

Die Stuttgarter lagen nun komfortabel in Führung, das Spielgeschehen blieb aber bis zum Abpfiff hitzig. Erst verpasste Hamburgs Torjäger Robert Glatzel bei einer guten Chance das schnelle 1:3 (58.), dann hätte der kopfballstarke Mavropanos um ein Haar seinen zweiten Treffer in dieser Partie erzielt (68.).

Nur eine Minute später sah Hamburgs kurz zuvor eingewechselter Mittelfeldakteur Suhonen wegen eines groben Foulspiels an Vagnoman die Rote Karte. Der VfB Stuttgart hatte so leichtes Spiel, seine Führung über die Zeit zu bringen: Dieses 3:0 ist eine sehr gute Ausgangslage für das Relegations-Rückspiel am kommenden Montag (5. Juni, 20:45 Uhr) in Hamburg.