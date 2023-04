"Mentale Stärke": Hoeneß fühlt Aufwind beim VfB Stuttgart

Das Momentum spricht für den VfB Stuttgart: Mit einem Sieg beim FC Augsburg können sich die Schwaben im Kampf um den Klassenerhalt ein wenig Luft verschaffen und den Gegner näher an die Gefahrenzone zerren.

Titelkandidat Borussia Dortmund in Unterzahl ein Remis abgerungen, die Stimmung am Neckar gedreht: Mit einem Sieg am Freitag (20:30 Uhr) beim FC Augsburg kann der VfB Stuttgart Relegationsplatz 16 verlassen - und die Gastgeber näher an die Gefahrenzone zerren.

"Gegen eine Mannschaft wie Dortmund kannst du nur zurückkommen, wenn du eine gewisse mentale Geschlossenheit und Stärke hast", sagte Trainer Sebastian Hoeneß, dem es vorerst gelungen ist, den Abwärtstrend in der Liga zu stoppen. Und bei seinem Debüt auf der VfB-Trainerbank die Schwaben auch noch ins Halbfinale des DFB-Pokals zu führen.

Hoeneß: Können "Dinge bewegen"

Für den Nachfolger von Bruno Labbadia war die erfolgreiche Aufholjagd gegen den BVB ein Beweis, dass sich seine Mannschaft keinesfalls aufgegeben hat, im Gegenteil. "Natürlich hilft es uns zu wissen, dass wir Dinge bewegen können, wenn wir gemeinsam Gas geben, auch in extrem schweren Situationen", meinte Hoeneß.

"Dein VfB" - das YouTube-Format zum VfB Stuttgart Tore, Reaktionen, Aufreger! Nach jedem Spieltag gibt es die Highlights des Spiels und alles Wichtige zum VfB Stuttgart in "Dein VfB" auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. Jeden Montag neu!

Die Mischung aus Lockerheit und Anspannung, die die Arbeit des 40-Jährigen aktuell kennzeichnet, kommt beim Team gut an. Der Verzicht auf das gemeinsame Mittagessen nach dem Vormittagstraining, ein späterer Beginn der ersten Übungseinheit, all das scheint die Leistungsbereitschaft der VfB-Profis zu fördern. "Der Trainer gibt klare Anweisungen im Training, lässt uns aber auch viel Eigeninitiative", sagte Abwehrspieler Waldemar Anton. Und so hofft man laut Hoeneß in Stuttgart, "am Freitag zu gewinnen und dann mit einer gewissen Gelassenheit einfach mal zu schauen, was am Samstag passiert."

FC Augsburg baut auf den Freitag als "gutes Omen"

Augsburgs Trainer Enrico Maaßen setzt nach nur zwei Punkten aus den vergangenen fünf Spielen auf den von seiner Mannschaft sehr geschätzten Termin am Freitagabend. Sechsmal nacheinander gewann der aktuelle Tabellen-14. die Auftaktpartie des jeweiligen Spieltags. "Das ist hoffentlich ein gutes Omen. Diesmal können wir mit einem Sieg einen großen Step machen. Zuletzt hat uns in der Liga immer nur ein Quäntchen zu den Punkten gefehlt", sagte der Coach am Donnerstag.

Über Druck, so der 39-Jährige, wolle er nicht reden. "Jedes Team, das in der Tabelle unter uns steht, hätte gerne unsere Position", äußerte Maaßen. Derzeit ist der FCA noch fünf Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt.