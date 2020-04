per Mail teilen

Wird in Deutschland ab Mai wieder Profifußball gespielt? Diese Frage beschäftigt aktuell Verbände, Vereine, Spieler und Fans. Wenn ja, werden es definitiv Geisterspiele ohne Zuschauer im Stadion sein. Für dieses Szenario fordert Thomas Hitzlsperger vom VfB Stuttgart eine klare Linie.

Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart, fordert ein eindeutiges Konzept für Geisterspiele. "Es muss eine klare Strategie her, es muss klar sein, wie solche Spiele stattfinden können", sagte der ehemalige Nationalspieler im Interview mit dem TV-Sender "Sky".

Der VfB habe seinen Beitrag für solche Planungen geleistet. "Es geht um die gesamte Anzahl derer, die sich an einem Spieltag ohne Zuschauer trotzdem in einem Stadion aufhalten müssen. Ich denke, die Zahl ist bekannt, wir sind momentan bei um die 240", sagte Hitzlsperger. Jedoch müsse eine für alle Klubs einheitliche Lösung gefunden werden.

Hitzlsperger glaub an Rückkehr des VfB in die Bundesliga

Der VfB Stuttgart steht derzeit auf dem 2. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga, Hitzlsperger glaubt an eine Rückkehr in die Bundesliga mit Chefcoach Pellegrino Matarazzo: "Ein Trainer, zu dem wir volles Vertrauen haben, und von ihm sind wir überzeugt, dass wir unser Ziel Aufstieg erreichen", sagte der 38-Jährige. Auch Abwehrspieler Holger Badstuber ist von dem neuen Trainer überzeugt: "Er ist eher detailverliebt, eher schon Richtung Pep Guardiola."