Wimmer bleibt (mindestens) bis Winterpause VfB-Coach

Der VfB Stuttgart geht mit Michael Wimmer als Trainer in die Winterpause. Der hat nun vier Spiele Zeit, seine Chefs zu überzeugen. So reagierte der Interimscoach.

"Wir haben uns sehr klar dazu entschieden, dass wir mit Michael Wimmer in die Winterpause gehen", sagte Sportdirektor Sven Mislintat im Interview mit SWR Sport. Da war die 0:5-Niederlage seines VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund noch keine 30 Minuten alt. Nach dem 12. November, wenn die Bundesliga in die vorgezogene WM-Pause geht, wollen die Verantwortlichen diskutieren, mit welchem Trainer die Schwaben in die am 21. Januar beginnende Rückrunde starten wollen. "Und Michael Wimmer ist dann einer von drei Kandidaten, die für uns in Frage kommen", sagte Mislintat.

Vier Spiele, den VfB Stuttgart zu überzeugen

Wimmer hat damit vier Spiele Zeit (29. Oktober gegen den FC Augsburg, 4. November bei Borussia Mönchengladbach, 8. November gegen Hertha BSC und 12. November bei Bayer 04 Leverkusen), seine Vorgesetzten von sich zu überzeugen. Zumindest bei Mislintat scheint der 42-Jährige einen guten Eindruck hinterlassen zu haben: "Michael hat es bis zum heutigen Spiel top gemacht - auch in der Vorbereitung. Und er hat auch in der Halbzeit die richtigen Worte getroffen. Es hat leider nicht dazu geführt, dass wir den Anschluss gemacht haben."

Mislintat hatte zuvor nicht gesagt, wer die beiden anderen Kandidaten für die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo sind, die Rede war vom vereinslosen Dänen Jess Thorup sowie Alfred Schreuder von Ajax Amsterdam. Doch Schreuder hatte zuletzt erklärt, dass er kein Interesse an einem Job beim VfB habe.

Pause-Taste oder Reset-Knopf beim VfB Stuttgart?

Nun hoffen die Stuttgarter, dass die Mannschaft mit der Klatsche beim BVB in Sachen Aufwärtstrend nur die Pause-Taste gedrückt hat. Denn die ersten beiden Spiele unter Wimmers Leitung (4:1 gegen den VfL Bochum und 6:0 im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld) gaben den Schwaben Selbstvertrauen und Anlass zur Hoffnung. Die Leistung beim Champions-League-Teilnehmer aus Dortmund soll ein Ausrutscher gewesen sein. "Wir werden ab Dienstag weiterarbeiten und dann für das Spiel am Samstag gegen Augsburg ein anderes Gesicht zeigen", sagte Wimmer.

Dass Interimscoach Wimmer nun auch als Kandidat für den Cheftrainer-Posten gilt, ist für ihn "ein toller Vertrauensbeweis". "Es zeigt auch, dass die Arbeit, wie wir es in den 14 Tagen gemacht haben, auch positiv angekommen ist. Dass Vertrauen da ist, freut einen. Auch, wenn es heute mit dem Ergebnis nicht wirklich Grund zur Freude gibt." Er werde "alles reinhauen" und dann sehen, was der Verein zur Winterpause entscheidet.