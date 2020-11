per Mail teilen

Der VfB Stuttgart hat das Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0) gewonnen. Wegen der Abstellung einiger Nationalspieler traten die Stuttgarter ersatzgeschwächt an.

Abwehrchef Waldemar Anton hat nach mehr als vierwöchiger Verletzungspause bei einem Testspiel sein Comeback beim VfB Stuttgart gegeben. Der vor der Saison von Hannover 96 zum Bundesliga-Aufsteiger gekommene Verteidiger, der sich Mitte Oktober eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen hatte, stand am Freitag bei der mit 1:0 (0:0) gewonnenen Partie gegen Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim in der Startelf.

Philipp Förster erzielt Siegtor

Das Siegtor für den VfB erzielte Philipp Förster in der 65. Minute. Wegen der Abstellung einiger Nationalspieler zu Länderspielen traten die Stuttgarter ersatzgeschwächt an. Es fehlten unter anderem der Argentinier Nicolas Gonzalez, der Japaner Wataru Endo und der Belgier Orel Mangala. Anton war beim jüngsten 2:2 in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt schon eingewechselt worden.