Der VfB Stuttgart ist DFB-Pokalsieger 2025. Als Torschützen glänzen andere, doch Spieler des Spiels ist Steuermann Angelo Stiller.

"Das Gefühl ist unbeschreiblich", sagte Deniz Undav unmittelbar nach dem 4:2-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld . Der VfB Stuttgart ist DFB-Pokalsieger 2025. Zwei Jahre nach der Last-Minute-Rettung in der Relegation gegen den Hamburger SV, ein Jahr nach der Vizemeisterschaft, am Ende einer ansonsten eher verkorksten Saison - es ist der erste Titel seit 2007.

"Die Emotionen kommen hoch. Ich kann es gar nicht in Worte fassen", jubelte Maximilian Mittelstädt. Held des Spiels war jedoch Blitz-Rückkehrer Angelo Stiller.

Angelo Stiller führt den VfB Stuttgart zum Pokalsieg

Was haben sie vor dem Spiel gebangt, was haben sie gehofft, was waren sie erleichtert, als sein Name auf dem Spielberichtsbogen stand? Doch Angelo Stiller ließ nur vor dem Spiel lange auf sich warten. Sobald der Ball rollte, war der 24-Jährige im Liefer-Modus:

Stiller steckte auf Nick Woltemade durch - 1:0 (15. Spielminute)

Stiller spielte einen Steilpass auf Deniz Undav, der vor dem Tor nur noch auf Enzo Millot querlegen musste - 2:0 (22.)

Stiller spielte einen Steilpass auf Deniz Undav - 3:0 (28.)

Nur an Millots zweitem Treffer zum 4:0 (66.) war Stiller nicht beteiligt. Seine Ideen brachten den VfB Stuttgart schon in der ersten Halbzeit auf Partykurs. "Heute werden wir auf keinen Fall ins Bett gehen", gab Vorstandschef Alexander Wehrle den Nonstop-Party-Befehl.

Hoeneß: "Wir haben Geschichte geschrieben"

Dabei hatten die Schwaben Glück, dass Noah Sarenren Bazee völlig allein vor dem Stuttgarter Tor nur die Latte traf. Doch nach dem Abpfiff schlugen nicht einmal die beiden späten Gegentore von Julian Kania (82.) und Josha Vagnoman (85.) aufs Gemüt. "Wir haben Geschichte geschrieben. Es ist lange her, dass der VfB einen Titel geholt hat", sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

Die vierte DFB-Pokalsieg nach 1954, 1958 und 1997 erlaubt dem VfB Stuttgart, in der kommenden Saison in der Europa League zu spielen. Doch das war angesichts des herzerwärmend singenden Freddy Mercury nur eine nette Randnotiz - "We are the Champions" hallte es über die Stadion-Boxen. Es war der Startschuss zu einer rauschenden Partynacht.