Das sind die Gewinner der Vorbereitung beim VfB Stuttgart

Am Freitag startet der VfB Stuttgart mit dem DFB-Pokalspiel bei Dynamo Dresden in die neue Pflichtspielsaison. In der Vorbereitung haben sich drei Spieler ganz besonders in den Vordergrund gespielt.

Beim VfB Stuttgart ist wenige Tage vor dem Auftakt der neuen Saison die Stimmung gut und das Selbstbewusstsein groß. Beides präsentierte die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo auch im abschließenden Testspiel gegen den FC Valencia (5:2) - der fünfte Sieg in der fünften Partie der Vorbereitung.

Trotz einiger Ausfälle ist der Konkurrenzkampf bei den Schwaben groß, Coach Matarazzo dürfte es freuen. In der Startelf für das Pokalspiel in Dresden könnte es deshalb auch einige Überraschungen geben. Sich etwas ausrechnen dürfen auf jeden Fall die drei Spieler, die in der Vorbereitung ganz besonders auf sich aufmerksam gemacht haben.

Silas Katompa Mvumpa gibt Anlass zur Hoffnung

Erst der Kreuzbandriss im März 2021, dann, nach der mühseligen Rückkehr, die schwere Schulterverletzung im diesjährigen Frühjahr, gleichbedeutend mit dem frühen Saison-Aus. Hinter Silas Katompa Mvumpa, kurz Silas, liegt keine einfache Zeit. Dabei war der Kongolese in der Spielzeit 2020/2021 absoluter Shooting-Star beim VfB. In 25 Partien erzielte er elf Tore und bereitete weitere fünf Treffer vor - er war ein Gesicht des Höhenflugs der Stuttgarter damals. Mit der Knieverletzung endete dieser jäh für Silas.

Doch jetzt ist er wieder da - und wie. Gegen Valencia brillierte der 23-Jährige, glänzte als Vorbereiter und Torschütze. Nach der langen Pause ist ihm die Spielfreude anzumerken, auch das Vertrauen in den eigenen Körper scheint wieder vorhanden. Tempo, körperliche Wucht und Präsenz hat Silas ohnehin. Gegen Dresden dürfte er dafür für die Anfangsformation gesetzt sein - und ganz Stuttgart hofft, dass er wieder der Alte ist.

Naouirou Ahamada - der Herausforderer im defensiven Mittelfeld

Ein weiterer Gewinner der Vorbereitung ist Naouirou Ahamada. Nach einer Saison zum Vergessen, in der er gerade mal drei Liga-Einsätze hatte und in den letzten zwei Monaten wegen eines Zehenbruchs fehlte, übt der 20-Jährige nun Druck auf die etablierten Spieler im defensiven Mittelfeld aus. Und das mit Vehemenz. Im Test gegen den FC Zürich (3:2) gelangen Ahamada zwei Tore. Und auch sonst glänzt der junge Franzose mit Präsenz, Einsatzfreude und Übersicht. Auch gegen Valencia trumpfte er stark auf.

Für Sportdirektor Sven Mislintat ist Ahamada deshalb ein "richtiger Herausforderer". Dass Atakan Karazor rund sechs Wochen lang auf Ibiza in Untersuchungshaft saß und erst jetzt zurück in Stuttgart ist, dürfte sich ebenso positiv auf die Einsatzchancen des 20-Jährigen auswirken wie die Verletzung von Nikolas Nartey oder die Gerüchte um einen Abgang von Orel Managala noch in diesem Sommer. Zumal den Belgier jüngst noch eine Corona-Infektion lahmlegte. So könnte Ahamada die Belohnung für seine starken Leistungen bekommen - in Form eines Startelfeinsatzes gegen Dresden. Dann muss das Talent aber auch liefern - schließlich blieb er in den Pflichtspielen der VfB-Profis seit seinem Wechsel von Juventus Turin nach Stuttgart Anfang Oktober 2020 eher blass.

Darko Churlinov: Schon fast weg und jetzt mittendrin

Bei Darko Churlinov sah es indes vor wenigen Wochen noch so aus, als hätte er seine Zukunft bei den Schwaben schon hinter sich. Der nordmazedonischen Nationalspieler war in der abgelaufenen Spielzeit an den damaligen Zweitligisten FC Schalke 04 ausgeliehen und wusste dort auch zu überzeugen. Die Königsblauen hätten den Flügelspieler gerne fest verpflichtet, auch der 22-Jährige schien nicht abgeneigt, er fühlte sich während seiner Leihe äußert wohl und war Fan-Liebling im Revier. Doch die Klubs konnten sich nicht einigen, da der klamme S04 die drei Millionen Euro, die der VfB laut Medienberichten aufgerufen haben soll, nicht stemmen konnte.

Von einem Abgang ist aktuell keine Rede mehr. Das bekräftigte VfB-Sportdirektor Mislintat nach dem Test gegen Valencia gegenüber SWR Sport: "Es gab eine Möglichkeit direkt zu Beginn. Aber da sage ich auch ganz klar, dass Schalke sich entschieden hat, mehrere Spieler auch für Geld zu verpflichten und Darko eben nicht. Daher ist das Thema für mich abgeschlossen."

Gegen die Spanier glänzte Churlinov mit einem Treffer und zwei Assists. Nicht das erste Ausrufezeichen des Youngsters in der Vorbereitung. Er kann Tiefe in das Stuttgarter Spiel bringen. Technik und eine gewisse Unverfrorenheit hat er von Haus aus. Eigenschaften, die ihn plötzlich wichtig machen. "Er ist polyvalent und seine Energie, die er in die ganze Mannschaft und Gemeinschaft steckt, ist super", lobte Mislintat. Für einen Startelfplatz gegen Dresden dürfte es vermutlich nicht reichen, weil Silas auf der Außenbahn die Nase vorne hat. Aber als Einwechselspieler dürfte Churlinov eine Option sein.

Auf jeden Fall ist er einer der Gewinner der Vorbereitung. Es wird spannend sein, wem Matarazzo gegen Dresden und am ersten Bundesliga-Spieltag gegen RB Leipzig das Vertrauen schenken wird.