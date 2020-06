In der Tabelle der 2. Bundesliga nach der Corona-Pause liegt der VfB Stuttgart auf Rang elf. Das Saisonziel Aufstieg gerät durch schwache Leistungen der Mannschaft in immer größere Gefahr, die jüngste Derby-Pleite beim KSC (1:2) verschärft die Unruhe bei den Schwaben. In SWR Sport in Baden-Württemberg bezog VfB-Sportdirektor Sven Mislintat nun Stellung. mehr...