Stuttgart vs. Freiburg: Bilanz spricht für VfB, aber gegen Matarazzo

Wenn der VfB Stuttgart zu Hause auf den SC Freiburg trifft, sind Tore programmiert. 3,35 Treffer fallen im Schnitt, und meist gewinnt der VfB. Allerdings nicht unter Trainer Pellegrino Matarazzo.

Am Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) trifft der VfB Stuttgart in der Bundesliga auf den SC Freiburg. Das sind die statistischen Daten und Fakten zum Baden-Württemberg-Duell.

Gesamtbilanz Bundesliga: Kaum Unentschieden!

Insgesamt 40 Mal trafen der VfB Stuttgart und der SC Freiburg in der Bundesliga aufeinander. 21 Mal siegte der VfB, 14 Mal der Sport-Club. Nur jede achte Partie (5) endete mit einem Unentschieden.

Zu Hause hat Stuttgart die besseren Karten

Von seinen 20 Heimspielen gegen den SC Freiburg hat der VfB Stuttgart 13 gewonnen. Drei Mal endete eine Partie mit einem Remis, vier Spiele gewann der SC in Stuttgart. Insgesamt fielen in den 20 Partien in Stuttgart 67 Tore (43:24 für den VfB), was einem Schnitt von 3,35 Treffern pro Duell entspricht.

Matarazzo noch punktlos gegen Freiburg

Seit Pellegrino Matarazzo Trainer in Stuttgart ist, hat der VfB in der Bundesliga noch keinen Punkt gegen Freiburg geholt. Alle vier Partien endeten aus Sicht der Schwaben mit einer Niederlage. Komplett sieglos ist Matarazzo gegen den Sport-Club aber nicht. Im Dezember 2020 siegte der VfB durch ein Tor von Sasa Kalajdzic in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen die Breisgauer mit 1:0.

Letzter VfB-Heimsieg 2017, letzter Auswärtssieg Freiburg vor einem Jahr

Bislang zum letzten Mal gewann der VfB Stuttgart ein Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg am 29. Oktober 2017. Damals trafen Daniel Ginczek, Benjamin Pavard und Simon Terodde zum 3:0-Erfolg. Der bislang letzte Auswärtssieg des SC in Stuttgart liegt fast genau ein Jahr zurück. Am 28. August 2021 - ebenfalls am 3. Spieltag - gewann Freiburg in der VfB-Arena mit 3:2. Kurios: Alle Tore (Freiburg: Wooyeong Jeong (2), Lucas Höler/Stuttgart: Konstantinos Mavropanos, Hamadi Al Ghaddioui) fielen vor der Halbzeitpause.

06.11.1993, 15. Spieltag: Was für eine Überraschung; der favorisierte VfB Stuttgart verlor auswärts beim Aufsteiger SC Freiburg mit 1:2. Da war nicht nicht nur VfB-Meistercoach Christoph Daum fassungslos. Oliver Freund, Maximilian Heidenreich (ET) und Uwe Wassmer besorgten die Tore. VfB-Torhüter Eike Immel konnte noch einen von Rodolfo Cardoso getretenen Foulelfmeter parieren und so die Niederlage der Schwaben in Grenzen halten. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 23.04.1994, 32. Spieltag: Wer jetzt gedacht hatte, der VfB würde im Rückspiel mit allen Mittel versuchen, die Scharte auszuwetzen, sah sich getäuscht. Der SC Freiburg siegte auch in Stuttgart. Und das deutlich mit 4:0. Je zwei Treffer steuerten zu diesem Coup Rodolfo Cardoso und Ralf Kohl (Spitzname "Kanzler") bei. Nach 34 Spieltagen belegte der VfB den 7. Platz. Der SC rettete sich als Neuling, dank des besseren Torverhältnisses gegenüber dem 1. FC Nürnberg, noch auf Rang 15. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 28.11.2014, 13. Spieltag: Besonders gern im Dress mit dem Brustring schoss Martin Harnik Tore gegen den SC Freiburg. In seiner Zeit bei den Schwaben (01.07.2010 - 18.07.2016) traf der österreichische Nationalspieler in der Bundesliga achtmal für den VfB gegen den SCF. Im Winter 2014 zeigte er im Dreisamstadion zweimal seinen "Thor-Jubel" beim 4:1-Erfolg seines VfB. IMAGO 28.11.2014 - 13. Spieltag. Besonders gern im Dress mit dem Brustring traf Martin Harnik gegen den SC Freiburg. In seiner Zeit bei den Schwaben (01.07.2010 - 18.07.2016) traf der österreichische Nationalspieler in der Bundesliga achtmal für den VfB gegen den SCF. Im Winter 2014 zeigte er im Dreisamstadion zweimal seinen "Thor-Jubel". Bild in Detailansicht öffnen 29.10.2017, 10. Spieltag: Das war eines der brisantesten Duelle zwischen dem VfB und dem SCF. Bereits nach zwölf Minuten sah Freiburgs Caglar Söyuncü die rote Karte wegen Handspiels nach Videobeweis. Die Freiburger waren konsterniert und danach völlig von der Rolle. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor - das von Freiburgs Torhüter Alexander Schwolow. Daniel Gincek, Benjamin Pavard und Simon Terodde schossen letzendlich einen deutlichen 3:0-Sieg des VfB Stuttgart heraus. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 16.03.2018, 27. Spieltag: An diesem Tag hat der VfB Stuttgart zum letzten Mal ein Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg gewonnen. Mario Gomez gelangen beide Treffer beim 2:1-Auswärtserfolg in Freiburg. Der Beweis, dass sich Geschichte wiederholt: In der Abschlusstabelle belegte der VfB, genau wie 1994 ,den siebten Platz und Freiburg wurde wieder 15.. IMAGO Sportfoto Rudel Bild in Detailansicht öffnen 22.01.2022, 20. Spieltag: Die letzte Partie gewann der SC Freiburg im neuen Stadion mit 2:0. Tatsuya Ito (ET) und Kevin Schade waren für die Treffer des Spiels verantwortlich. Spätestens nach dieser Partie darf man sich die Frage stellen, ob der SC Freiburg dem VfB Stuttgart endgültig sportlich den Rang abgelaufen hat. Von den letzten sechs Bundesliga-Spielen haben die Freiburger vier gewonnen und keines verloren. IMAGO Eibner Bild in Detailansicht öffnen

Freiburg seit sechs Ligaspielen gegen den VfB ungeschlagen

Die Gesamtbilanz und die Heimbilanz sprechen zwar für den VfB Stuttgart, die Bilanz der vergangenen Begegnungen spricht aber klar für den SC Freiburg. Seit insgesamt sechs Bundesliga-Spielen ist der Sport-Club gegen den VfB ungeschlagen.